قيادة “الأفلان” في حملة تغييرات واسعة قبل الرئاسيات

إقالات وتعيينات جديدة على مستوى المحافظات واللجان الانتقالية

شرع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك في حملة تغييرات مسّت رؤساء محافظات ومسؤولي اللجان الانتقالية للحزب بالولايات وذلك في إطار ما يعرف بعملية ضبط القواعد استعدادا للانتخابات الرئاسية المُقبلة.

ويسعى الوافد الجديد على رأس “الأفلان” إلى إعادة هيكلة الحزب داخليا من خلال إجراء عدة تغييرات تمس مناصب المسؤولية، بداية من رؤساء المحافظات، وصولا إلى مسؤولي اللجان الانتقالية، وذلك في إطار ما يعرف بعملية ضبط القواعد والتي أشار إليها الأمين العام في تصريحات سابقة، حيث لم يستبعد إمكانية إجراء بعض التعديلات على المستوى الحزبي.

وفي هذا الإطار، أقال بن مبارك، حسب مصادر “الشروق”، مسؤولي 3 محافظات للحزب، ويتعلق الأمر بمحافظ بلدية بوزريعة وباب الوادي وتيزي وزو، في حين سارع إلى تنصيب رؤساء للمحافظات في الولايات المنتدبة الجديدة وكذا في بعض الولايات التي كانت تعيش حالة فراغ بعد أن استقال مسؤولوها في وقت سابق.

كما شملت عملية التنصيب، حسب ما نشره الحزب في موقعه الرسمي، تكليف معزوزي إبراهيم خليل، محافظا لبلدية بسكرة وبوعيسى ارزقي محافظا لبلدية الشراقة، في حين تم تنصيب بوعيسى عمر، محافظا لبلدية بوزريعة، وفراحتية أمين محافظا جديدا لبلدية باب الوادي.

أما بالنسبة لبلدية تيزي وزو، فقد تم تكليف أوقماط كمال كمحافظ للحزب، وبالنسبة لولاية أفلو تم تنصيب بلقاسم المواز محافظا جديدا، أما في قصر الشلالة فقد تم تعيين ماحي قسوم محافظا جديدا، إضافة إلى تعيين عصام سايب محافظا على بلدية بريكة.

وفي نفس الإطار، قرر بن مبارك تعيين دركوش بن عيسى محافظا لبلدية مسعد، وكذلك الأمر بالنسبة للولاية المنتدبة حديثا الأبيض سيدي الشيخ، حيث تم تعيين بلعموري لغريسي محافظا للحزب.

وتندرج هذه التغييرات في إطار التحركات التي سبقتها تصريحات بن مبارك حول عملية تطهير شاملة للحزب، من خلال وأد ما وصفه بالخلافات التي من شأنها التأثير على فعالية “الأفلان” في الاستحقاق المقبل.

يأتي هذا أيضا بالتزامن مع قرار بن مبارك بتوجيه لجنة تحقيق إلى محافظات الحزب بالولايات، للوقوف على الشكاوى الواردة إلى قيادة الحزب، بخصوص وجود تلاعبات في أسماء القيادات المنبثقة عن المؤتمر الحادي عشر في القسمات واللجان الانتقالية.

وجاءت هذه التحركات بناء على عدة شكاوى تلقتها قيادة “الأفلان” بخصوص وجود تجاوزات على مستوى القسمات واللجان الانتقالية بالولايات تخص تغييرات في أسماء القيادات الحزبية التي تم انتخابها مؤخرا، بمناسبة تجديد الحزب عقب المؤتمر، حيث قررت القيادة النبش في الملف لوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي من شأنها، حسبهم، أن تسيء لهياكل وقيادة جبهة التحرير الوطني.

وجاء في مراسلة، اطلعت عليها “الشروق” في حينها، مُوجهة إلى رؤساء اللجان الانتقالية للمحافظات، أنه في إطار متابعة الوضعية النظامية للمحافظات، تلقت قيادة الحزب عدة طعون من بعض المحافظات، مفادها لجوء رؤساء اللجان الانتقالية إلى تغيير اسماء القيادات المنتخبة حديثا.