قيادة الجزائر للقمة العربية فرصة “ممنوع” تفويتها

متفائلون بموقع بارز للملف الليبي على أجندتها... إعلاميون ليبيون:

أكد اعلاميون ليبيون أن القمة العربية المقبلة بالجزائر تعقد في ظل توفر “مؤشرات إيجابية” ومستجدات جديدة على الساحة العربية، معتبرين أن الجزائر بإمكانها أن “تقود القمة نحو أهداف لم تتحقق في وقت سابق وأن تفعل آلية العمل العربي المشترك”.

ويرى الصحفي والباحث في الدستور والقانون، محمد محفوظ، أنه “أمامنا اليوم فرصة جيدة لا يجب تفويتها في ظل قيادة الجزائر للقمة والتي لديها من الإمكانات ما يرشحها بأن تسير في طرق كان من المستحيل السير فيها في وقت سابق”.

وأعرب في هذا السياق لـ”وأج” عن اعتقاده بأن القمة العربية، المقررة يومي 1 و2 نوفمبر، تعقد في ظل توفر “مؤشرات إيجابية” ومستجدات جديدة على الساحة العربية “لعل أهمها تجاوز العديد من الخلافات العربية التي شهدتها القمم العربية السابقة، كما أن تأكيد كل الدول المشاركة في هذا الموعد العربي بتمثيل رفيع المستوى، يبرز قوة الدبلوماسية الجزائرية التي استطاعت أن تذيب العديد من الخلافات في مسعى وضع خطة واضحة المعالم تقود الهيئة لأن تلعب دورا فعالا في العديد من الملفات الشائكة”.

وهو ما يدل -في رأي الصحفي الليبي- على أن الجزائر تستطيع أن “تقود القمة نحو أهداف لم تتحقق في وقت سابق وأن تفعل آلية العمل العربي المشترك”.

وعاد محمد محفوظ ليؤكد أن الملف الليبي سيحظى بلا شك في قمة الجزائر بموقع بارز مقارنة بالسنوات الفارطة، والسبب الرئيسي في نظره راجع إلى “مكانة ليبيا لدى الجزائر”.

من جهته، يتطلع الإعلامي، ماهر الشاعر، لأن تشكل القمة العربية القادمة “قاطرة” لرأب الصدع وحل ما يمكن حله من الخلافات التي تعاني منها المنطقة العربية، معربا عن أمله في أن تكون الجزائر صاحبة المبادرة في هذا الملف وتحديدا في الأزمة الليبية.

وقال ماهر إن الساحة الليبية تعلق آمالا على الجزائر في هذه القمة فيما يخص الملف الليبي من أجل توحيد مواقف الدول العربية وإصلاح ما يمكن إصلاحه بسبب الانقسام السياسي الحاصل حول هذا الملف.

وأضاف الإعلامي يقول إنه في زمن التكتلات في ليبيا وتأزم الوضع الأمني، فإن الليبيين ينظرون اليوم “بأمل” إلى “دور فعال لجامعة الدول العربية لدعم المؤسسات الشرعية في ليبيا والوقوف معها لوضع حد لمختلف المشاكل الأمنية والإجرامية”.