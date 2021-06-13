قيادة الدرك الوطني: مخطط خاص لتأمين امتحانات البيام

من خلال وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة وتكثيف دوريات

وضعت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجراءات والتدابير بهدف “ضمان الأمن” بمحيط جميع المؤسسات التعليمية، وذلك بمناسبة امتحانات شهادة التعليم المتوسط لسنة 2021 المزمع إجراؤها ابتداء من الثلاثاء

أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني، الأحد، “تزامنا مع امتحانات شهادة التعليم المتوسط لسنة 2021 المزمع إجراؤها ابتداء من يوم الـ 15 جوان 2021، اتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجراءات والتدابير على مستوى كافة التراب الوطني تهدف إلى ضمان الأمن بمحيط جميع المؤسسات التعليمية الواقعة بإقليم الإختصاص”.

ويأتي هذا من خلال “وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة وتكثيف دوريات المراقبة بغية تسهيل حركة المرور خاصة عبر المحاور المؤدية والمحيطة” بمراكز الامتحانات.

كما ستقوم فرق حماية الأحداث -يضيف نفس المصدر-“بمرافقة الممتحنين من خلال تواجدهم بمحيط بجوار إجراء الإمتحانات بغية تحسيسهم” خاصة وأن الإمتحانات لهذه السنة “ستجرى أيضا في ظروف صحية استثنائية بسبب إنتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ، مما يتطلب مواصلة العمل بالبروتوكول الصحي المعتمد من طرف السلطات العمومية”.

وبهذه المناسبة، عبرت قيادة الدرك الوطني عن تمنياتها “بالتوفيق والنجاح” لكافة الممتحنين، كما تضع تحت تصرفهم كل قنوات الاتصال المتاحة (الرقم الأخضر 1055 ، صفحة TARIKI على موقع فيسبوك، موقع الشكوى المسبقة ppgn.mdn.dz) من أجل “التبليغ، الاستعلام أو طلب يد المساعدة”.