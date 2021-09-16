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الجزائر

قيادة منظمة المجاهدين تزيح محند بن الحاج

الشروق أونلاين
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قيادة منظمة المجاهدين تزيح محند بن الحاج

نصبت المنظمة الوطنية للمجاهدين محمد علي بوغزالة أمينا عاما بالنيابة خلفا لمحند واعمر بن الحاج، الذي تولى رئاسة المنظمة منذ سنة 2019.
وذكرت منظمة المجاهدين، الخميس، في بيان لها أن تنصيب بوغزالة، عضو الأمانة الوطنية، جرى الاثنين الماضي بالعاصمة.
وأوضح البيان أن الأمانة الوطنية كلفت الأمين العام بالنيابة الجديد بـ “تحمل هذه المسؤولية، والشروع في تهيئة الظروف الممكنة لمباشرة المنظمة مهامها، والتحضير لعقد دورة للمجلس الوطني للفصل في تاريخ عقد المؤتمر الـ 12 للمنظمة الوطنية للمجاهدين”.

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