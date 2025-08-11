“قيام الدولة هو التجسيد الفعلي لطموحات الشعب الصحراوي”

تعبئة دولية ضد تصوير فيلم بالأراضي المحتلة... السفير خطري:

أكد السفير الصحراوي بالجزائر، خطري أدوه خطري، الاثنين من بومرداس، أن قيام الدولة الصحراوية يمثل “التجسيد الفعلي لطموحات شعبنا في الاستقلال وتحقيق السيادة الكاملة على ترابه الوطني”.

وقال السفير الصحراوي، في تصريح صحفي على هامش انعقاد الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو، إن “الدولة الصحراوية تعد ثمرة لكفاح ونضال وتضحيات جليلة للشعب الصحراوي على مدار 50 سنة”، وهي -كما قال- “حقيقة متجذرة من خلال مؤسساتها التي تسير وتنظم الحياة العامة تحت السيادة الصحراوية مجسدة بذلك طموحات وتطلعات الشعب الصحراوي إلى الحرية والاستقلال”.

وأضاف أن “الدولة الصحراوية قائمة وموجودة على النطاق الدولي من خلال علاقاتها المتبادلة وبصفتها عضوا مساهما في تأسيس الاتحاد الإفريقي وتكريس نفسها ليس فقط كواقع موجود وإنما كمستقبل أيضا في هذه المنطقة وعنصر من عناصر تثبيت الأمن والسلم والاستقرار”.

ونوه بالعلاقات المكثفة التي تقيمها الدولة الصحراوية مع عدة دول عبر العالم، مؤكدا أنها علاقات “متميزة وأخوية وتتصف بحسن الجوار والتعاون”.

من جهة أخرى، تطرق السفير إلى الحرب الإعلامية التي تستهدف بلاده منذ بداية الاحتلال، مؤكدا أن هذه الحرب “خطيرة على مصير الشعوب، بما فيها الشعب الصحراوي المستهدف بالأكاذيب وبحملات التشويه التي تسعى إلى النيل من مكاسبه وإنجازاته وتضحياته في شتى المجالات”.

ودعا الشعب الصحراوي إلى “مضاعفة الجهود والحرص على تنظيم وتفعيل أدوات الرد ومجابهة هذه الحرب بالتركيز على التعبئة والتوعية بأهمية وأحقية وعدالة قضيته”.

وفي سياق متصل، دعت رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا، الشعب الصحراوي إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الحملة الدولية الرافضة لتصوير فيلم بمدينة الداخلة بالصحراء الغربية المحتلة.

وقالت الرابطة الصحراوية في مقطع فيديو نشرته على موقعها الرسمي بأن تصوير فيلم “أوديسة” في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، خطوة كما وصفها العديد من النشطاء الصحراويين “استفزازية وتمس بمشاعر شعب تحت الاحتلال منذ عقود”.

وأضافت أن المخرج البريطاني كريستوفر نولان شرع في تصوير مشاهد من فيلمه الجديد في الصحراء الغربية المحتلة دون أي اعتبار للوضع القانوني والسياسي للإقليم، مشددة على ضرورة المشاركة في هذه الحملة “لرفع صوت الرفض ضد استغلال الأراضي المحتلة من أجل إنتاج سينمائي ضخم، لأن هذا الفعل يسهم في تطبيع الاحتلال وتلميع صورته دوليا على حساب حقوق شعب يخوض نضالا شرعيا من أجل الحرية وتقرير المصير”.

والمشاركة في الحملة -تضيف الرابطة- يكون عبر التوقيع على العريضة الموجهة إلى المخرج مع تضمين “هاشتاغات” رافضة لهذا الفيلم السينمائي ونشر صور الموقعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما فعل العديد من النشطاء.

وذكرت بأن الصحراء الغربية لا تزال مصنفة من قبل الأمم المتحدة كإقليم ينتظر تصفية الاستعمار، مشددة على أن هذه الحملة “ليست ضد الفن بل ضد استخدام الفن كأداة سياسية لتأييد الاحتلال”.

وفي الأخير، وجهت الرابطة دعوة إلى كل الصحراويين وأحرار العالم للانضمام إلى هذه المبادرة، “دفاعا عن العدالة واحتراما لحق الشعب الصحراوي في أن يروي تاريخه بكرامة، لا عبر كاميرات تتجاهل الواقع وتطمس الحقيقة”.