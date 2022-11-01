قيس سعيد: لا سلام إلا باستعادة الحق الفلسطيني  

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الثلاثاء، انه لا يمكن أن يكون هناك سلام إلا باستعادة الحق الفلسطيني، الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم وإقامة دولة فلسطينية حرة عاصمتها القدس الشريف.

قال قيس سعيد، في كلمة له بمناسبة تسليم بلاده أمانة رئاسة الجامعة العربية للجزائر في دورتها الـ31، “ان بلاده تسلم أمانة رئاسة الجامعة العربية للجزائر في ظرف إقليمي ودولي استثنائي وغير مسبوق، من حيث حجم التحديات وأبعادها وتواتر التغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية”.

وتابع سعيد، “لا يمكن أن نخرج منتصرين إلا بوحدة الصف ولم الشمل والقضاء على كل أسباب الفرقة”.

سعيد أكد في كلمته، “بهذه المناسبة نستحضر التاريخ بأمجاده وآلامه ولا نتغاضى على صعوبات الحاضر وتحدياته وإصرارنا على رفع كل التحديات والعقبات ونستشرف المستقبل حتى نتخطى معا كل الحواجز وكل أسباب الخلاف”.

كما أشاد الرئيس التونسي، بالجهود التي تقدمها الجزائر من أجل لم الشمل العربي قائلا، “لاشك إن وضع الرئيس تبون القمة العربية تحت شعار “لم الشمل” يختزل لوحده ما نعيش معا بشعور بالواجب وضرورة تجاوز كل الأسباب التي أدت إلى الأوضاع التي نعرفها”.

وأشار الرئيس التونسي، “ان الوطن العربي يعيش أوضاعا صعبة منذ سنوات قائلا “يعيش وطننا أوضاعًا صعبة، تتمثل في جملة من المسائل المتصلة بالمنطقة وبالعالم كله من بينها جائحة كوفيد19، كما زادت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تأزما فضلا عن الاقتتال الداخلي وعشرات آلاف الضحايا نتيجة المعارك التي لا تهدأ، بل أن بعض مددنا العربية لم تعد تذكر إلا في النشرات الجوية، او بذكر عدد القتلى والمصابين في الحروب”.