قيس سعيد يستقبل الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في تونس

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة، نظيره رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، إبراهيم غالي، للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا التيكاد 8 المنعقد في تونس.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الصحراوية فان الرئيسان استعرضا كتيبة من الحرس الجمهوري التونسي ، بعدها أجرى الرئيسان محادثات بالقاعة الشرفية بالمطار .

وستشكل الدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية مناسبة هامّة لإبراز الالتزام الدولي عامّة والياباني بشكل خاصّ تجاه القارة الإفريقية وتجسيم روح التكافل والتضامن والعمل الجماعي لمواجهة التحدّيات المشتركة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والدائمة.

وستركز القمة التي يهيمن عليها معاناة العالم من تداعيات وباء كورونا، وأزمة الحرب في أوكرانيا وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، على النمو ودعم الاقتصاد ومواجهة تغير المناخ ومكافحة الإرهاب فى أفريقيا.

ويشكل هذا الاستحقاق (قمة التيكاد 8) محطّة كبرى على درب تعزيز التعاون واستكشاف آفاق أرحب للشراكة بين الدول الإفريقية واليابان وتكثيف المبادرات الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة والعادلة وتثبيت مقوّمات الأمن والاستقرار والسلم لكافة شعوب القارة الإفريقية .

ويرافق رئيس الجمهورية الصحراوية وفدا هام ضم كل من وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم ولد السالك ، لمن أبا أعلي السفير باثيوبيا والمندوب الدائم لدى الإتحاد الأفريقي ، عبداتي أبريكة المستشار برئاسة الجمهورية ، النانة لبات الرشيد مستشارة برئاسة الجمهورية مكلفة بالوطن العربي.