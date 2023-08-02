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الجزائر

قيس سعيَد يقيل نجلاء بودن ويعين أحمد الحشاني خلفا لها

الشروق أونلاين
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قيس سعيَد يقيل نجلاء بودن ويعين أحمد الحشاني خلفا لها
ح.م
رئيس الحكومة الجديد يؤدي اليمين الدستورية

أعلنت الرئاسة التونسية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، عن إقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.

وقالت الرئاسة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، قرر مساء اليوم الثلاثاء 1 أوت 2023، إنهاء مهام نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة صورا لموكب أداء اليمين في القصر الرئاسي.

وقال الرئيس التونسي في مقطع مصور خلال موكب تنصيب الحشاني إن هناك تحديات كبيرة لا بد من كسبها من أجل الحفاظ على الدولة والسلم الأهلي داخل المجتمع.

وأضاف “سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا وتحقيق العدل المنشود وتحقيق الكرامة الوطنية ولن نعود أبدا إلى الوراء”.

وكان رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني مدير عام الموارد البشرية في البنك المركزي التونسي، ودرس في كلية الحقوق بجامعة تونس حيث كان سعيّد أستاذا.

يذكر أن رئيسة الحكومة المقالة نجلاء بودن تولت منصبها في أكتوبر 2021، أي بعد أكثر من شهرين من إعلان الرئيس التونسي تدابير استثنائية حل بموجبها الحكومة ثم البرلمان.

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