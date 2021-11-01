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الجزائر

قيس سعيد يهنئ الرئيس تبون بذكرى اندلاع ثورة التحرير المجيدة

الشروق أونلاين
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قيس سعيد يهنئ الرئيس تبون بذكرى اندلاع ثورة التحرير المجيدة

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين، مكالمة هاتفية من الرئيس التونسي قيس سعيد، هنّأه فيها بالعيد المجيد للثورة التحريرية.

وجاء في تغريدة لرئاسة الجمهورية “تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هذا المساء مكالمة من أخيه قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، هنّأه فيها بالعيد المجيد للثورة التحريرية، متمنيا له وللشعب الجزائري دوام الرخاء والإزدهار”.

ومن جهته شكر السيد الرئيس، نظيره التونسي على سمو مشاعر الأخوة والصداقة.

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