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قيس سعيّد : مصطلح التطبيع غير موجود عندي على الإطلاق

الشروق أونلاين
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قيس سعيّد : مصطلح التطبيع غير موجود عندي على الإطلاق
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قال قيس سعيّد أنه لا وجود لمصطلح التطبيع عنده، فالطبيعي هو عودة فلسطين إلى الفلسطينين.

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أنه لا وجود لمصطلح التطبيع عنده، فما هو طبيعي هو أن تعود فلسطين إلى الشعب الفلسطيني.

سعيّد أدلى بهذا التصريح أثناء إشرافه على موكب تولى خلاله تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس في عدد من الدول، اليوم الثلاثاء 29 أوت.

قيس سعيّد قال “على الرغم أن للدولة الفلسطينية سفراء، فلا تنسوا الحق الفلسطيني. الحق المشروع. القضية الفلسطينية القضية المركزية لكل الأمة”.

قيس سعيّد قال “مصطلح التطبيع غير موجود عندي على الإطلاق” ليضيف “الحالة الطبيعية هي أن فلسطين يجب أن تعود إلى الشعب الفلسطيني وأن يسترجع حقوقه في كل فلسطين وتكون دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

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