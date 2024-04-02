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خلال زيارة مفاجئة إلى مطار قرطاج:

قيس سعيّد: 130 عونا وإطارا بالجوية التونسية تم توظيفهم بشهادات مدلسة

الشروق أونلاين
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قيس سعيّد: 130 عونا وإطارا بالجوية التونسية تم توظيفهم بشهادات مدلسة
رئاسة الجمهورية التونسية
الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في زيارة لمطار قرطاج بتونس، الإثنين 1 أفريل 2024.

أدى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، يوم أمس الإثنين 1 أفريل، زيارة غير معلنة إلى مطار تونس قرطاج الدولي حيث “اطلع على عديد النقائص والإخلالات التي حصلت في الماضي ومازالت مستمرة إلى حدّ اليوم”، حسب بيان الرئاسة التونسية.

وأكد الرئيس التونسي “على ضرورة أن يعود للخطوط الجوية التونسية بريقها وعلى ضرورة تطهيرها خاصة وقد أثبتت عمليات التدقيق أن ما يناهز 130 عونا وإطارا تم انتدابهم بشهائد مدلسة، فضلا عن المحاباة والانتدابات بالولاء لا بناء على الكفاءة والشهائد العلمية.”

كما وعد سعيّد أنه “لن يتم التفريط” في المؤسسات والمنشآت العمومية التونسية “ولا شيء يحول دون أن تكون مؤسسات متوازنة ماليا بعد تطهيرها وبعد استرجاع الأموال التي نُهبت منها.”

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