قيطان ينال جائزة أحسن لاعب

حاز الدولي الجزائري رفيق قيطان، الأربعاء، الجائزة الفخرية لِأحسن لاعب في نادي إستوريل البرتغالي، نسخة 2023-2024.

وقالت إدارة نادي إستوريل، إن أنصار فريقها الكروي اختاروا المهاجم قيطان أحسن لاعب للموسم المنقضي.

وخاض قيطان 41 مباراة في الموسم الذي انتهت فعّالياته في الأيّام القليلة الماضية، وسجّل 7 أهداف كما وزّع 4 تمريرات حاسمة، في بطولة البرتغال وكأس هذا البلد وكأس الرابطة المحلية.

ويرتبط قيطان (25 سنة) مع نادي إستوريل البرتغالي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2023 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2026.

ومن شأن هذه الجائزة الشرفية، أن ترفع أسهم رفيق قيطان في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، خاصّة وأنه مطلوب لِتغيير الأجواء. عِلما أن قيمته المالية الحالية تُقدّر بِمبلغ 5 ملايين أورو.