-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

قيطون زميلا لِتيتراوي

علي بهلولي
  • 115
  • 0
قيطون زميلا لِتيتراوي

أعلنت إدارة نادي شارلوروا البلجيكي، الأربعاء، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري كيفين قيطون.

وأمضى المدافع قيطون (29 سنة) عقد إعارة حتى الـ 30 من جوان 2026، مع إمكانية شراء نادي شارلوروا للعقد. ذلك أن فريق ماتز الفرنسي لا يزال يملك بطاقة الدولي الجزائري حتى الصيف المقبل.

ويعرف قيطون البطولة البلجيكية جيّدا، حيث مثّل هناك ألوان ناديَي لا لوفيير وأولمبيك شارلوروا (فريق آخر)، ما بين صيف 2017 وجانفي 2020.

وسيكون قيطون زميلا لِمواطنه متوسط الميدان ياسين تيتراوي، الذي تنقضي مدّة عقده مع نادي شارلوروا في صيف 2027.

وانطلق فريق شارلوروا في بطولة بلجيكا للموسم الجديد بِطريقة سيّئة، حيث لعب 4 مقابلات، مكتفيا بِثلاثة تعادلات ومنهزما في مواجهة واحدة، الحصيلة التي جعلته يشغل الرتبة الـ 14 من أصل 16 ناديا متنافسا.

مقالات ذات صلة
المدرب المحلي بقوة والمدرسة الألمانية حاضرة في البطولة الوطنية

المدرب المحلي بقوة والمدرسة الألمانية حاضرة في البطولة الوطنية

الجزائري عبد الباسط الهامل يحتل المركز الثاني في ماراثون العلا بالسعودية

الجزائري عبد الباسط الهامل يحتل المركز الثاني في ماراثون العلا بالسعودية

خير الدين مضوي مدربا جديدا للنصر الليبي

خير الدين مضوي مدربا جديدا للنصر الليبي

عرض مالي جديد لِانتداب عمورة

عرض مالي جديد لِانتداب عمورة

نادي بنفيكا يقدم عرضه الأول للتعاقد مع عمورة

نادي بنفيكا يقدم عرضه الأول للتعاقد مع عمورة

إدارة مولودية وهران تحسم صفقة جديدة

إدارة مولودية وهران تحسم صفقة جديدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد