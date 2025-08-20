قيطون زميلا لِتيتراوي

أعلنت إدارة نادي شارلوروا البلجيكي، الأربعاء، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري كيفين قيطون.

وأمضى المدافع قيطون (29 سنة) عقد إعارة حتى الـ 30 من جوان 2026، مع إمكانية شراء نادي شارلوروا للعقد. ذلك أن فريق ماتز الفرنسي لا يزال يملك بطاقة الدولي الجزائري حتى الصيف المقبل.

ويعرف قيطون البطولة البلجيكية جيّدا، حيث مثّل هناك ألوان ناديَي لا لوفيير وأولمبيك شارلوروا (فريق آخر)، ما بين صيف 2017 وجانفي 2020.

وسيكون قيطون زميلا لِمواطنه متوسط الميدان ياسين تيتراوي، الذي تنقضي مدّة عقده مع نادي شارلوروا في صيف 2027.

وانطلق فريق شارلوروا في بطولة بلجيكا للموسم الجديد بِطريقة سيّئة، حيث لعب 4 مقابلات، مكتفيا بِثلاثة تعادلات ومنهزما في مواجهة واحدة، الحصيلة التي جعلته يشغل الرتبة الـ 14 من أصل 16 ناديا متنافسا.