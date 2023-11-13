قيطون ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الفرنسي

تواجد لاعب ماتز الفرنسي، الدولي الجزائري كيفن قيطون ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ12 من الدوري الفرنسي.

واختير قيطون ضمن تشكيلة الأسبوع لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، عقب تألقه مع ناديه ماتز في مواجهة نادي نانت.

L’équipe type de la 12e journée de L1 : l’heure des revanchards Huit des onze joueurs de notre équipe type de la 12e journée de Ligue 1 connaissent leur première apparition de la saison. Et six éléments sont actuellement à la lutte pour le maintien. https://t.co/0RAZWRj6TH pic.twitter.com/TjmxyLaUkn — L’ÉQUIPE (@lequipe) November 13, 2023

وقدم الدولي الجزائري مباراة كبيرة أمام نانت وساهم في فوز فريقه بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف واحد.

وسجل قيطون الهدف الأول في د3 من المباراة، كما قدم تمريرة الهدف الثالث في د85.