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رياضة

قيطون ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الفرنسي

عمر سلامي
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قيطون ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الفرنسي
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كيفن قيطون

تواجد لاعب ماتز الفرنسي، الدولي الجزائري كيفن قيطون ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ12 من الدوري الفرنسي.

واختير قيطون ضمن تشكيلة الأسبوع لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، عقب تألقه مع ناديه ماتز في مواجهة نادي نانت.

وقدم الدولي الجزائري مباراة كبيرة أمام نانت وساهم في فوز فريقه بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف واحد.

وسجل قيطون الهدف الأول في د3 من المباراة، كما قدم تمريرة الهدف الثالث في د85.

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