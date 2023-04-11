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رياضة

قيطون محلّ تصارع هذَين الناديَين

علي بهلولي
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قيطون محلّ تصارع هذَين الناديَين
ح.م
كيفين قيطون في مباراة النيجر والجزائر بِتونس، سهر مارس 2023.

يتصارع ناديان فرنسيان على انتداب اللاعب الدولي الجزائري والوافد الجديد إلى بيت “الخصر” كيفين قيطون.

ويرتدي المدافع قيطون (27 سنة) زيّ نادي باستيا من القسم الثاني الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وتُبدي إدارتا ناديَي لونس ومرسيليا الفرنسيَين رغبتَيهما في دفع مبلغ 6 ملايين أورو، لِجلب قيطون في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. كما ذكرته المجلّة المحلّية “أونز مونديال”، الثلاثاء.

ويتموقع فريق لونس ثانيا في لائحة ترتيب البطولة الفرنسية، قبل 8 جولات عن إسدال الستار، ويشغل نادي مرسيليا المركز الثالث. ما يعني أنّهما مُرشّحان لِخوض رابطة أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو أمر هامّ يُراعيه كيفين قيطون عندما يُباشر المفاوضات.

وفضلا عن البطولة الفرنسية، سبق للاعب كيفين قيطون ارتداء أزياء أندية من بلجيكا واللكسمبورغ.

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