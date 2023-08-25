قيطون يكشف عن اسم النادي الذي يُريد انتدابه

كشف اللاعب الدولي الجزائري كيفين قيطون، عن اسم النادي الذي يرغب في الاستفادة من خدماته هذه الأيّام.

وما زال المدافع كيفين قيطون (27 سنة) يرتبط مع نادي باستيا الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وقال قيطون: “طبعا، توجد اتّصالات من قبل إدارة نادي سانت إيتيان، لكن سوق الانتقالات أمر مُعقّد. لا يُمكنني الخوض في هذا الأمر”.

وكان مدافع “الخضر” يُدلي بِهذه التصريحات، في أحدث ظهور له عبر شريط فيديو مُتداول بِفرنسا.

وبعد مرور 3 جولات من عمر بطولة فرنسا للقسم الثاني، يشغل فريق باستيا الرّتبة الـ 10، ويتموقع نادي سانت إيتيان في المركز الـ 14.

وخاض كيفين قيطون مقابلتَين أساسيا في بطولة “اللّيغ 2″، للموسم الجاري.