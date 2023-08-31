قيطون يلتحق بِأوكيجة

انضمّ اللاعب الدولي الجزائر كيفين قيطون، الخميس، إلى نادي ماتز الفرنسي.

وكان المدافع قيطون (27 سنة) يرتدي زيّ نادي باستيا الفرنسي، في الموسم الماضي.

وأمضى مدافع “الخضر” عقدا يدوم حتّى صيف 2026، تقول إدارة نادي ماتز في بيان لها. وأضافت أن قيطون سيرتدي القميص رقم “22”.

وهكذا سيلعب قيطون رفقة مواطنه الحارس الدولي السابق ألكسندر أوكيجة، الذي تنقضي مدّة عقده في صيف 2025.

وبعد مرور ثلاث جولات من عمر البطولة الفرنسية للموسم الجديد، يشغل فريق ماتز الرّتبة الـ 12، من أصل 18 ناديا متنافسا.