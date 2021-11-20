قيمة الدينار تقترب من التخفيض الوارد في قانون المالية 2021

تراجع قياسي جديد للعملة الوطنية مقابل الدولار

اقتربت العملة الوطنية الدينار من مستوى تخفيض قيمتها الوارد في قانون المالية لسنة 2021 وهو 142 دينار لكل 1 دولار، وسجلت 138 دينار مقابل 1 دولار في مستوى انخفاض قياسي جديد في التعاملات الرسمية لدى البنوك.

المزيد من تعويم الدينار مقابل الدولار خلال السنوات الثلاث المقبلة

وتشير بيانات بنك الجزائر للأسبوع الماضي إلى أن سعر صرف الدينار الرسمي لدى البنوك المعتمدة قد تراجع مجددا مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز مستوى الإغلاق المتوقع للسنة المالية الجارية، وفق وزارة المالية، والذي كان متوقعا عند 135 دينار مقابل 1 دينار.

ووفق معطيات بنك الجزائر المنشورة على موقعه الرسمي على الانترنت، والمتعلقة بالأسبوع المنقضي، فإن 1 دولار يتم شراؤه من طرف البنوك مقابل 138.62 دينار، أما البيع فقد بلغ 138.63 دينار، وهي مستويات قياسية جديدة لسعر صرف الدينار الرسمي في البنوك لم تبلغها من قبل العملة الوطنية، وصارت تقترب أكثر من المستوى الذي رسمه قانون المالية الجاري للعملة الوطنية في حدود 142 دينار لكل 1 دولار.

كما ورد في مشروع قانون المالية، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني قبل أيام، أن الإغلاق المتوقع للسنة المالية الجارية بالنسبة للعملة الوطنية سيكون في مستوى 135 دينار لكل 1 دولار، لكن الوثيقة ذاتها (قانون المالية لسنة 2022)، قدمت توقعات بشأن مستوى الدينار مقابل الدولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وكشفت عن مزيد من التعويم في السنوات الثلاث القادمة، ما سيفقد العملة الوطنية 29 دينارا أخرى من قيمتها مقابل العملة الخضراء مقارنة بمستواها المتوقع نهاية السنة الجارية.

وتشير وثيقة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2022 وتقديرات سنتي 2023 و2024، التي اطلعت الشروق عليها، إلى أن توقعات إغلاق السنة الجارية بالنسبة لسعر صرف العملة الوطنية تقدر بـ135 دينار مقابل 1 دولار أمريكي، في حين كانت تقديرات قانون المالية تشير إلى بلوغه 142 دينار لكل واحد دولار.

واستنادا للوثيقة ذاتها، فإن الحكومة تتوقع سعر صرف الدينار في قانون المالية لسنة 2022 تقدر بـ149.31 دينار لقاء دولار واحد، أي بفارق 14 دينارا عن الإغلاق المتوقع لسعر صرفها نهاية السنة الجارية.

وتشير التوقعات المالية للحكومة بالنسبة لسنة 2023 إلى مزيد من تعويم قيمة الدينار، حيث سيبلغ وفق الوثيقة التي عرضها الوزير أيمن بن عبد الرحمن على أعضاء لجنة المالية والميزانية بالغرفة الأولى للبرلمان، سعر صرف 1 دولار أمريكي 156.78 دينار، أي بفارق 7 دنانير مقارنة بالسعر المتوقع لسنة 2022، و21 دينارا مقارنة بتوقعات الإغلاق للسنة الجارية.

سياسة تعويم الدينار ستواصل وفق وثيقة الحكومة خلال العام 2024 وتكون قيمتها لافتة حيث سيكون سعر صرف 1 دولار أمريكي يعادل 164.61 دينار، أي بفارق 8 دنانير عن القيمة المتوقعة لسنة 2023، وبفارق 15 دينارا عن القيمة المتوقعة لسنة 2022.

ومن المتوقع أن تفقد العملة الوطنية مقابل الدولار 45 دينارا بحلول العام 2024 مقارنة بمستواها عام 2019، حين كان في حدود 119.36 دينارا.

واللافت وفق الوثيقة ذاتها أن قيمة صرف العملة الوطنية، رسميا مقابل الدولار الأمريكي سنة 2024، سيتخطى قيمة الصرف الحالية مقابل العملة الأوروبية الموحدة “الأورو”، حيث سيبلغ 164 دينار لكل دولار واحد، بينما تبلغ قيمة صرف 1 أورو حاليا لدى بنك الجزائر 157 دينار. ويستشف من هذه المؤشرات أن سعر صرف العملة الوطنية الرسمي مقابل الأورو، سيتم تعويمه هو الآخر خلال السنوات المقبلة، وسيقترب أكثر من سعر السوق الموازي المتداول حاليا وهو 218 دينار لكل واحد أورو.