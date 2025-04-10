-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

قيمتها تفوق 3 ملايير سنتيم: توقيف 3 قصر أحرقوا أنابيب مياه

الشروق أونلاين
  • 700
  • 0
قيمتها تفوق 3 ملايير سنتيم: توقيف 3 قصر أحرقوا أنابيب مياه
لقطة شاشة
حريق الأنابيب في البركة الرزقاء، ليلة 10 أفريل 2025.

أوقف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبركة الزرقاء، بولاية عنابة، 3 قصر أحرقوا أنبابيب بلاستيكية مخصصة لإنجاز مشروع تزويد حي البركة الزرقاء والأحياء المجاورة له بالمياه.

ووفقا لما افاد به قائد الفرقة اليوم الخميس، 10 أفريل، فبعد التنقل إلى عين المكان أين تم معاينة الحريق الذي مس أنابيب بلاستيكية ضخمة خاصة بمشروع التزويد بالمياه، عددها 83 أنبوبا بلاستيكيا محترقا بقيمة مالية تقدر بـ 3 ملايير و320 مليون سنتيم، تمكن مستخدمو الفرقة في زمن قياسي، لم يتجاوز الساعتين، من تحديد هوية المشتبه فيهم.

ويتعلق الأمر وفق القائد، بثلاثة أشخاص قصر من أبناء الحي تم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة أين سيتم تقديمهم أمام الوجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.

مقالات ذات صلة
الدرك: حجز أكثر من 26 طنا من الكيف المعالج خلال سنة 2024

الدرك: حجز أكثر من 26 طنا من الكيف المعالج خلال سنة 2024

القوات البحرية تنقذ 23 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسيات إفريقية بسواحل بومرداس (بالصور)

القوات البحرية تنقذ 23 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسيات إفريقية بسواحل بومرداس (بالصور)

وزير الخارجية الإيراني: نثمن عاليا المواقف الشجاعة والعادلة للجزائر في دعم حقوق الفلسطينيين

وزير الخارجية الإيراني: نثمن عاليا المواقف الشجاعة والعادلة للجزائر في دعم حقوق الفلسطينيين

كاميرات حرارية متطورة لرصد تسرّبات غاز الميثان

كاميرات حرارية متطورة لرصد تسرّبات غاز الميثان

معاملات البيع بالتقسيط تتماشى مع الشريعة الإسلامية

معاملات البيع بالتقسيط تتماشى مع الشريعة الإسلامية

حج 2025.. تكوين خاص للحجاج عبر مختلف البلديات

حج 2025.. تكوين خاص للحجاج عبر مختلف البلديات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد