قيمتها تفوق 3 ملايير سنتيم: توقيف 3 قصر أحرقوا أنابيب مياه

أوقف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبركة الزرقاء، بولاية عنابة، 3 قصر أحرقوا أنبابيب بلاستيكية مخصصة لإنجاز مشروع تزويد حي البركة الزرقاء والأحياء المجاورة له بالمياه.

ووفقا لما افاد به قائد الفرقة اليوم الخميس، 10 أفريل، فبعد التنقل إلى عين المكان أين تم معاينة الحريق الذي مس أنابيب بلاستيكية ضخمة خاصة بمشروع التزويد بالمياه، عددها 83 أنبوبا بلاستيكيا محترقا بقيمة مالية تقدر بـ 3 ملايير و320 مليون سنتيم، تمكن مستخدمو الفرقة في زمن قياسي، لم يتجاوز الساعتين، من تحديد هوية المشتبه فيهم.

ويتعلق الأمر وفق القائد، بثلاثة أشخاص قصر من أبناء الحي تم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة أين سيتم تقديمهم أمام الوجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.