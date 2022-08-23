قيمتها فوق المليار أورو.. ارتفاع صادرات تونس من الملابس نحو الاتحاد الأوروبي

ارتفعت صادرات تونس من الملابس نحو دول الاتحاد الأوروبي في خلال النصف الأول من سنة 2022، بنسبة 23.48 بالمئة، بعد تحقيقها عائدات بقيمة 1.125 مليار أورو.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية من بيان حول التجارة الخارجية للنسيج والملابس، فقد تحسّن أداء القطاع في تونس منذ بداية 2022، بدعم من عودة العلامات الشهيرة لصناعة الملابس إلى الاستثمار في تونس.

وصدّرت تونس في خلال الفترة المذكورة ما قيمته 416.36 مليون أورو من الملابس إلى فرنسا، بارتفاع نسبته 23.64 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت صادرات الملابس التونسية نحو إيطاليا بنسبة 26.83 بالمئة، لتوفر عائدات بقيمة 283.7 مليون أورو، ونحو ألمانيا بنسبة 37 بالمائة محقّقة عائدات قيمتها 212 مليون أورو.