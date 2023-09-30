قيود أمريكية على واردات الدواجن الفرنسية

بسبب تلقيحها ضدّ أنفلونزا الطيور

قالت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة، إن القرار الذي اتخذته فرنسا بتطعيم البطّ ضد أنفلونزا الطيور، سيؤدي إلى فرض قيود على واردات الدواجن الفرنسية بداية من الفاتح أكتوبر.

وقالت رويترز إن فرنسا أول دولة في العالم تطلق حملة تطعيم لطيور البطّ. في حين لا تسمح وزارة الزراعة الأمريكية باستيراد الدواجن الملقّحة ضد الفيروس.

ويرجع ذلك، حسب الوزارة الأمريكية إلى أن “الطيور الملقحة قد لا تظهر عليها علامات العدوى. مما يعني أنه من المستحيل تحديد ما إذا كانت مصابة بأنفلونزا الطيور”.

وتابعت الوزارة أن قرار فرنسا بالتطعيم ضد أنفلونزا الطيور “يرفع من احتمال إدخال الفيروس إلى الولايات المتحدة”. وهو ما يستوجب فرض قيود على وارداتها، حسب المصدر.

ويصيب فيروس إنفلونزا الطيور H5N1، الطيور الداجنة بشكل خاص. وهو مرض شديد العدوى، كما يتسبّب في نفوق الطيور المصابة به في غضون أيام.