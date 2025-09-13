قُبيل الدخول الاجتماعي.. وزارة التجارة تتابع تموين السوق والمعارض المدرسية

تواصل فرق وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية خرجاتها الميدانية عبر مختلف ولايات الوطن، تنفيذاً لتعليمات الوزير الطيب زيتوني، من أجل متابعة وضعية تموين السوق وضمان استقرار الأسعار.

وشملت هذه الخرجات تفقد المعارض الولائية والجهوية الخاصة بالمستلزمات المدرسية، حيث تمت معاينة وفرة وجودة المنتجات المعروضة مع الحرص على تقديمها بأسعار ترويجية موجهة للعائلات بمناسبة الدخول المدرسي.

كما قامت الفرق بزيارات ميدانية لعدد من الوحدات الإنتاجية لمتابعة توفير المواد واسعة الاستهلاك وضمان تدفقها بانتظام إلى السوق الوطنية.

وأكدت الوزارة أن هذه المتابعات الميدانية ستتواصل إلى غاية الدخول المدرسي والمهني والجامعي، بهدف الوقوف عن قرب على كل جوانب التموين وتنظيم السوق.