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قُتل فيها 68 مهاجرا إفريقياً.. غارة أمريكية تدمر مركز إيواء في صعدة اليمنية

الشروق أونلاين
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قُتل فيها 68 مهاجرا إفريقياً.. غارة أمريكية تدمر مركز إيواء في صعدة اليمنية

أعلن الدفاع المدني في اليمن، الاثنين، مقتل 68 مهاجراً إفريقياً وإصابة 47 آخرين إثر قصف أميركي استهدف مركز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين في مدينة صعدة.

وذكرت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، عبر منصة “تلغرام”، أنه جرى “انتشال 35 جثة من ضحايا سلسلة غارات أمريكية استهدفت نزلاء مركز إيواء المهاجرين الأفارقة بصعدة (شمال)، ولا يزال هناك 30 مفقودا تحت الأنقاض”.

وقالت وزارة الداخلية اليمنية إن مركز الاحتجاز كان يضم 115 مهاجرا أفريقيا.

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