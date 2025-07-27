كأس أمم أفريقيا 2025 تثير القلق في الدوري الإنجليزي

غياب جماعي لـ 51 لاعبا من بينهم أيت نوري..

بالتزامن مع تزايد عدد اللاعبين الأفارقة في كبرى البطولات الأوروبية، أصبحت كأس أمم إفريقيا من أكثر البطولات التي تسبب إزعاجًا كبيراً للأندية الأوروبية خاصة مع إقامة البطولة في منتصف الموسم، في صورة الدورة القادمة المقررة خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026.

وتشهد البطولة عادة مشاركة العديد من النجوم المحترفين بأوروبا مع منتخبات بلادهم بحثاً عن المجد القاري، بينما أصبحت أندية الدوري الإنجليزي من أكثر فرق القارة تأثراً بغياب اللاعبين الأفارقة للمشاركة مع منتخبات بلادهم، في ظل تزايد عدد الأفارقة المحترفين في هذه البطولة العريقة.

ويعتمد عدد كبير من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل أساسي على اللاعبين الأفارقة الذين يشكلون العمود الفقري لفرقهم، حيث ينتظر أن يغيب 51 لاعباً يمثلون 15 دولة عن أندية “البريميرليج” لمدة شهر، نظراً لمشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتقدم محمد صلاح وعمر مرموش الثنائي المصري المحترف في ناديي ليفربول ومانشستر سيتي قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة كأس أمم أفريقيا، بينما فشلت غانا، بطلة أمم أفريقيا “4 مرات”، في التأهل للبطولة القارية للمرة الأولى منذ عام 2004، وهو ما يعني أن توتنهام لن يفتقد لخدمات لاعبه الجديد محمد قدوس، بجانب أنطوان سيمنيو لاعب بورنموث.

وسيكون محمد صلاح الغائب الوحيد عن نادي ليفربول خلال فترة إقامة البطولة، بينما سيفتقد مانشستر سيتي لخدمات المصري عمر مرموش، والجزائري ريان آيت نوري، والبوركيني عيسى كابوري، فيما ستكون كوت ديفوار أكثر المنتخبات التي تتلقى دعماً من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 10 لاعبين، كما سيفتقد ناديا نوتنيجهام فورست وسندرلاند لخدمات 6 لاعبين ليكونا أكثر المتضررين من إقامة البطولة في منتصف الموسم.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يغيب محمد صلاح عن 7 مباريات لفريق ليفربول الإنجليزي بمختلف البطولات بسبب كأس الأمم الأفريقية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال وصول إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية سيغيب محمد صلاح عن مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي، وهي توتنهام، وولفرهامبتون، ليدز يونايتد، فولهام، أرسنال، وبيرنلي، بالإضافة إلى مباراة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، كما أوضحت أنه في حال خروج مصر من دور المجموعات وهو سيناريو غير محتمل نظرا لكونها أحد المرشحين للفوز، فإنه سيغيب عن المباريات الثلاث الأولى.

أما عمر مرموش فينتظر غيابه عن 6 مواجهات مع مانشستر سيتي على الأكثر بسبب كأس أمم إفريقيا، وذلك مع شكوك حول مشاركته ضد وست هام في الجولة 17 حال الانضمام مبكرًا لمعسكر منتخب مصر قبل البطولة.

وسلط موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المتخصص في أسعار وإحصائيات اللاعبين، الضوء على بطولة كأس أمم إفريقيا وقال: “تظل أفريقيا واحدة من أكثر قارات العالم شغفًا بكرة القدم، حيث يشجع ملايين المشجعين فرقهم المفضلة، وعلى الرغم من أن الدوريات المحلية في أفريقيا لا تُضاهي الدوريات الأوروبية الكبرى نظرًا لضعف البنية التحتية والتفاوت المالي، إلا أن بعض أكثر اللاعبين موهبة في التاريخ الحديث وُلدوا في القارة”.

وتابع: “تجذب كأس الأمم الأفريقية أنظار العالم أجمع، حيث تُقام البطولة كل عامين في المغرب، بدءًا من ديسمبر المقبل”.