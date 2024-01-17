كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار ستكون الأخيرة لهؤلاء اللاعبين

أخبار الكان

تحمل كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج فرصة ذهبية لبعض اللاعبين الذين يشارف مشوارهم على الانتهاء، وربما ستكون آخر نسخة سيلعبونها في المنافسة القارية، بما أن البطولة المقبلة ستنظم بعد سنتين في المغرب.

وقدّمت الأسماء التي ستعرض في المقال إضافة قوية لمنتخبات بلدها، ومنهم من شارك في تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا بفضل سعيه الدائم لتقديم الأفضل، لكن لكل بداية نهاية، وهذا ما يجعلهم يتمنون أن تكون النهاية سعيدة هذه المرة.

ماكس غرادل

يعد نجم منتخب ساحل العاج، ماكس آلان غرادل من بين أبرز اللاعبين الذين قد يخوضون آخر بطولة إفريقية في مشوارهم الكروي، وذلك بعد أن تقدّم في السن، (36 عاماً)، وفقد الكثير من قدراته التي اشتهر بها، وهو ما وضعه على دكة البدلاء في ظل وجود لاعبين مميزين ينافسونه على مكانة أساسية.

ومثّل غرادل منتخب بلاده لأول مرة عام 2011، وخاض معه 107 مباريات سجل خلالها 17 هدفاً فقط، كما حقق لقب كأس أمم إفريقيا نسخة 2015، فيما شهد مشواره الكروي محطات عدة مع أندية إنكليزية وفرنسية، قبل أن يستقر في تركيا برفقة نادي غازي عنتاب.

إسلام سليماني

هو أحد الأسماء المرشحة لخوض آخر كأس إفريقيا في مشواره، بما أن سنه الحالي 35 عاماً، لكنه يسعى لوضع بصمته بأهدافه مرة أخرى عندما يشارك في نسخة ساحل العاج، ولكي يعزز رصيده من الأهداف ويزيد الفارق في صدارته قائمة أفضل المهاجمين في تاريخ المنتخب الجزائري.

وتوج سليماني بطلاً لكأس أمم إفريقيا عام 2019، كما يمتلك في رصيده 99 تمثيلاً دولياً سجل خلالها 49 هدفاً، بينما حمل ألوان أندية أوروبية عدة في البرتغال، وفي فرنسا، وفي إنجلترا، وحتى تركيا والبرازيل.

يوسف المساكني

ربما ستكون نسخة كأس إفريقيا في ساحل العاج هي الأخيرة التي يخوضها التونسي يوسف المساكني، بعد أن تراجع دوره تدريجياً مع “نسور قرطاج”، حيث يمتلك المنتخب التونسي جيلاً جديداً من اللاعبين الطموحين لتحقيق الألقاب والتألق على المستوى القاري.

ولعب يوسف المساكني 99 مباراة مع منتخب تونس سجل فيها 23 هدفاً، إذ يعد من بين أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة التونسية، غير أنه لم ينل شرف تحقيق اللقب الإفريقي، رغم سعيه المستمر لبلوغ هذا الإنجاز.

أندريه أيو

يقترب الغاني أندريه أيو من سن 34 عاماً، وهذا ما دفع الإعلام الغاني للتساؤل حول إمكانية اعتزاله دولياً بعد مشاركته في كأس إفريقيا الحالية، ومع ذلك، لم يؤكد ولم ينف ذلك، بما أنه يركّز على المباريات التي سيخوضها في الفترة المقبلة.

وأندريه أيو هو نجل الأسطورة عبيدي بيليه، حيث سيخوض كأس أمم إفريقيا وهدفه تحسين النتائج، بعد الخيبة التي سجلها وزملاؤه في النسخة الأخيرة حين غادر المنافسة من الدور الأول.

غاسبر بيليمبي والرحلة الأخيرة في أمم إفريقيا

الموزمبيقي إلياس غاسبر بيليمبي هو أكبر اللاعبين الأفارقة سناً، (40 عاماً)، وبذلك، من المرتقب أن يخوض آخر نسخة من كأس إفريقيا بعد مشوار طويل ومحطات كثيرة جعلته أسطورة وسط الجماهير، وهذا رغم سجله الشحيح من الألقاب على المستوى الدولي.

واقتصرت تجربة بيليمبي على مستوى الأندية في احترافه للعب مع أندية جنوب إفريقيا، كما أنه سيخوض “الكان” في ثاني مرة طيلة مشواره الكروي، لكن رصيده من المباريات الدولية مع منتخب بلاده يصل إلى 107 مباريات شهدت تسجيله 16 هدفاً.

رومان سايس

لطالما كان المدافع رومان سايس أحد أعمدة المنتخب المغربي، لكن مرور الوقت وظهور أسماء جديدة، إضافة إلى تقدمه في السن، (33 عاماً)، جعل من استمراره في التشكيل الأساسي أمراً صعباً، وربما قد يخوض آخر بطولة أفريقية في مشواره، بما أن المدير الفني، وليد الركراكي، يحضّر المدافع الشاب شادي رياض ليحل محله.

أحمد حجازي

وبالنظر لتقدّمه في السن وظهور منافسين له في المنتخب المصري، يتجه المدافع المميز أحمد حجازي لخوض آخر نسخة من نهائيات كأس إفريقيا، في وقت يحلم بأن تكون نسخة ساحل العاج فأل خير عليه، ليفوز باللقب الذي انتظره طويلاً، وهذا رغم البداية الصعبة والتعثر أمام منتخب موزمبيق.

منتخب ناميبيا يحقق أول فوز بتاريخه بأمم إفريقيا ضد تونس

تعرض منتخب تونس لخسارة قاتلة أمام نظيره منتخب ناميبيا بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب “أمادو جون كوليبالي”، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا 2023 والمقامة حاليا في كوت ديفوار.

شهد الشوط الأول محاولات من الجانبين دون طورة واضحة، سوى في الدقيقة السادسة في فرصة لمنتخب ناميبيا عندما أضاع بيتر شالويلي هدفا محققا.

وفي الشوط الثاني، استمر التعادل السلبي قائما حتى الدقيقة الـ89 ليسجل اللاعب هوتو هدفا بالرأس من عرضية رائعة، في المباراة التي شهدت مشاركة الدولي التونسي على معلول لاعب الأهلي في المباراة بأكملها.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمنتخب ناميبيا في تاريخه بأمم إفريقيا بعد 3 مشاركات في البطولة.

وبهذه النتيجة، يحقق منتخب ناميبيا أول 3 نقاط في المجموعة الخامسة قبل مباراة مالي ضد جنوب إفريقيا المقررة في العاشرة من مساء اليوم بنفس المجموعة.

وبهذه الخسارة، يبقى المنتخب التونسي يعاني مع مبارياته الافتتاحية في أمم إفريقيا خلال أخر 4 نسخ، حيث فشل في تحقيق أي فوز، إذ خسر في مباراتين وتعادل في مثلهم.

ويعود أخر فوز لمنتخب “نسور قرطاج” في مباراته الأولى، بأمم إفريقيا على حساب نظيره الجزائري بهدف نظيف، في نسخة عام 2013.

ويشارك منتخب تونس في أمم إفريقيا للمرة الـ21 في تاريخه والـ16 على التوالي، حيث عزز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات ظهورا في نسخ متتالية بالبطولة، بعدما تصدّر ترتيب مجموعته بالتصفيات المؤهلة للمسابقة، التي ضمت منتخبات غينيا الاستوائية وبوتسوانا وليبيا.

ويخوض منتخب تونس هذه النسخة تحت قيادة مدربه الوطني جلال قادري، الذى يطمح في قيادة “نسور قرطاج” للتتويج الثاني بعد تحقيق اللقب مرة واحدة من قبل عام 2004 على أرضها.

دانييل هوتو أفضل لاعب في مباراة تونس وناميبيا

حصد دانييل هوتو، لاعب منتخب ناميبيا جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ضد تونس، في المباراة التي قاد فيها منتخب بلاده لتحقيق أول فوز في تاريخهم ببطولة كأس أمم إفريقيا.

ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة دانييل هوتو جائزة أفضل لاعب تكليلا لأدائه المميز طوال المباراة ولهدفه القاتل.

بلاتي توريه: “عزيمتنا سبب الفوز على موريتانيا”

أكد البوركينابي بلاتي توريه، لاعب وسط بيراميدز ومنتخب بوركينافاسو، أن الفوز على منتخب موريتانيا اليوم لم يكن سهلا، مشيرا إلى أن المرابطون قدّموا أداء رائعا رغم الخسارة.

وتم اختيار الدولي البوركينابي كأفضل لاعب في المباراة التي فازت فيها بوركينافاسو على موريتانيا بنتيجة 1-0، على ملعب “السلام” ببواكي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة، من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023.

وقال توريه في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لـ”الكاف”: “أنا سعيد جدًا للمنتخب بأكمله، ليس لأنني توجت بجائزة رجل المباراة، لقد وضعت نفسي تحت تصرف المنتخب، أنا سعيد جدا بالفوز، لم يكن الأمر سهلا، لقد آمنا بذلك حتى النهاية”.

وأشاد بلاتي بالمنتخب الموريتاني وقال إنه منتخب قوي، قائلا: “لقد لعبنا أمام موريتانيا عدة مرّات سابقا، إنه منتخب جيّد للغاية، وكان منظمًا جيّدًا، وعزيمتنا في النهاية هي من حدّدت النتيجة”.

وقدّم بلاتي توريه مباراة رائعة وكان أفضل لاعبي المباراة وتم اختياره من قبل “الكاف” للفوز بجائزة رجل اللقاء.

وفاز بوركينا فاسو على موريتانيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب “السلام”، في إطار منافسات الجولة الأولى ضمن المجموعة الرابعة، فى كأس أمم إفريقيا 2023.

وأحرز هدف بوركينا فاسو اللاعب بيرتراند تراوري من ركلة جزاء في الدقيقة الـ90 + 5 من الوقت الضائع بالشوط الثاني للمباراة. تراوري يسجل من علامة الجزاء

بهذه النتيجة، تصدر بوركينا فاسو المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وحلّ الجزائر ثانياً برصيد نقطة واحدة بالتساوى مع أنغولا فى المركز الثالث بينما تذيّل موريتانيا المجموعة بلا نقاط.

هذه هي أغلى المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا

كشف موقع “ترانسفير ماركت” العالمي قائمة المنتخبات الأغلى، التي تشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في ساحل العاج، حيث تطمح بقيادة نجومها إلى تحقيق لقب المسابقة القارية.

ووفقاً لموقع “ترانسفير ماركيت” العالمي والمختص في قيمة اللاعبين، فإن المنتخب المغربي يعد الأعلى قيمة تسويقية بالنسبة للمنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا، إذ تقدر تشكيلة لاعبي المدرب وليد الركراكي، والذين يصل عددهم إلى 27 لاعباً، بـ347.40 مليون يورو.

ويعود ارتفاع قيمة المنتخب المغربي إلى وجود بعض الأسماء الكبيرة، وفي مقدمتهم نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أشرف حكيمي، والذي تبلغ قيمته 65 مليون يورو، بالإضافة إلى مدافع ويستهام يونايتد الإنجليزي، نايف أكرد، (38 مليون يورو)، وظهير فريق بايرن ميونخ الألماني، نصير مزراوي (30 مليون يورو).

ويأتي منتخب ساحل العاج في المرتبة الثانية كأغلى منتخبات كأس أمم إفريقيا، إذ تبلغ قيمة نجوم “الفيلة” السوقية 334.58 مليون يورو، وذلك بفضل بروز بعض الأسماء التي ارتفعت قيمتها السوقية في الفترة الأخيرة، وأهمهم نجم فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، عثمان ديوماندي، (40 مليون يورو)، وأوديلون كوسونو لاعب باير ليفركوزن الألماني، (35 مليون يورو).

وتراجع منتخب نيجيريا إلى المركز الثالث، بعد استبعاد مهاجم فريق باير ليفركوزن، فيكتور بونيفاس، وبذلك تبلغ القيمة السوقية لمنتخب “النسور الخضراء” حوالي 332 مليون يورو، مع وجود لاعبين آخرين في القائمة، أبرزهم مهاجم نابولي الإيطالي، فيكتور أوسيمين، وهو الذي تقدر قيمته بـ110 ملايين يورو.

وحلّ منتخب السنغال، بطل النسخة السابقة من البطولة، في المركز الرابع، إذ تقدر القيمة السوقية لتشكيلة المدرب، أليو سيسيه، بحوالي 274.4 مليون يورو، أكثر من منتخب غانا الخامس في القائمة، وبقيمة سوقية تقدر بـ196.1 مليون يورو.

أما منتخب الجزائر، بطل نسخة 2019 في مصر، فيحتل المركز السادس في قائمة أغلى المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا والثاني عربياً، بقيمة 190.45 مليون يورو، مع الإشارة إلى أن مدرب “محاربي الصحراء” جمال بلماضي، اختار 26 لاعباً في قائمته، ويتقدمهم نجم خط وسط ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر، (35 مليون يورو)، والظهير الأيسر لفريق وولفرهامبتون الإنجليزي، ريان آيت نوري، (28 مليون يورو)، والقائد رياض محرز، (16 مليون يورو).

ويوجد منتخب مصر في المرتبة التاسعة بقيمة 135.6 مليون يورو، خلف منتخب الكاميرون السابع

بـ(140.45 مليون يورو)، ومنتخب مالي الثامن بقيمة (137.80 مليون يورو)، ويتصدر قائمة منتخب “الفراعنة”، نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي تصل قيمته السوقية إلى 65 مليون يورو، ومهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش، بقيمة 15 مليون يورو.

كما يأتي منتخب تونس في المرتبة الـ13، بقيمة سوقية تقدّر بـ62.8 مليون يورو، خلف منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية، (110.4 ملايين يورو)، وبوركينا فاسو، (99.9 مليون يورو)، وغينيا، (89.4 مليون يورو)، مع الإشارة إلى أن كتيبة المدرب جلال القادري، تضم نجم خط وسط آينتراخت فرانكفورت، إلياس السخيري، (13 مليون يورو)، وعيسى العيدوني، لاعب فريق يونيون برلين الألماني، (10 ملايين يورو)، كأغلى لاعبي تشكيلة “نسور قرطاج”.

بدوره، يحتل منتخب موريتانيا المركز الـ21 كأعلى قيمة سوقية لمنتخبات كأس أمم إفريقيا بـ(12.45 مليون يورو)، خلف غامبيا، (42.15 مليون يورو)، وزامبيا، (33.9 مليون يورو)، والرأس الأخضر، (27.2 مليون يورو)، وغينيا بيساو، (26.23 مليون يورو)، وموزمبيق (25.05 مليون يورو)، وجنوب إفريقيا، (23.03 مليون يورو)، وأنغولا، (22.25 مليون يورو).

ويتفوّق منتخب موريتانيا في التصنيف على منتخبات غينيا بيساو، (10 ملايين يورو)، وتنزانيا، (6.78 ملايين يورو)، وناميبيا، (6.35 ملايين يورو).

المجموعات الأعلى قيمة في كأس أمم إفريقيا

تُعد المجموعة الأولى التي تضم منتخبات ساحل العاج ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو، الأعلى قيمة في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وذلك بمجموع 702.81 مليون يورو، وبفارق كبير عن بقية المجموعات الأخرى، في حين تأتي المجموعة الثالثة، والتي ينافس فيها منتخب “أسود التيرانغا” منتخبات الكاميرون وغينيا وغامبيا في المرتبة الثانية، بقيمة 546.4 مليون يورو.

أما المجموعة السادسة التي يوجد فيها منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا، فتأتي في المركز الثالث بقيمة 489.53 مليون يورو، أكثر من المجموعة الثانية (مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق)، بحيث تقدر قيمة لاعبيها بـ383.95 مليون يورو.

وحلّت المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو وأنغولا وموريتانيا، في المرتبة الخامسة، إذ تصل القيمة السوقية للاعبي هذه المجموعة إلى 325.05 مليون يورو، أكثر من المجموعة الخامسة (تونس ومالي وجنوب إفريقيا وناميبيا)، التي تأتي في المركز السادس والأخير بقيمة 229.98 مليون يورو.

الاتحاد الغاني يجدّد الثقة في المدرب هيوتون قبل مواجهة مصر

جدّد الاتحاد الغاني لكرة القدم، ثقته في المدير الفني الايرلندي كريس هيوتون، قبل مواجهة المنتخب المصري، في ثاني جولات المجموعة الثانية، في كأس أمم إفريقيا 2023، والمقامة حاليا في كوت ديفوار.

وكان المنتخب الغاني قد خسر مباراته الأولى في كأس الأمم الإفريقية الحالية، أمام منتخب الرأس الأخضر الأحد الماضي، بهدفين مقابل هدفي، بينما تعادل المنتخب المصري مع موزمبيق 2 – 2.

وقال هنري أشانتي تووم، مدير الاتصالات بالاتحاد الغاني لكرة القدم، في مقابلة مع شبكة “بي. بي. سي”: “الاتحاد الغاني قدم دعمه لكريس هيوتون بعد الهزيمة أمام كاب فيردي”.

وأضاف: “لقد عقدنا اجتماعًا مع المدرب ووضعنا فيه الثقة بنسبة 100٪ بأننا ندعمه بقوة”.

وتابع: “نعتقد أنه من الممكن للفريق الفوز في المباراتين المتبقيتين للتأهل إلى الدور التالي”.

ويواجه المنتخب المصري، نظيره الغاني، سهرة اليوم الخميس، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2023.

مدرب غامبيا يتحسر على الهزيمة القاسية أمام السنغال

أعرب توم سنتيفيت، مدرب منتخب غامبيا، عن أسفه بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها فريقه أمام السنغال 0 – 3، في المباراة الأولى للفريقين بنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وقال توم سنتيفيت: “إنه كان ينتظر تقديم أداء أفضل أمام حامل اللقب المنتخب السنغالي، نحن متأسفون لهذه النتيجة، كنا نريد أن يكون أداؤنا أفضل من هذا، حاولنا وسعنا للعودة في النتيجة بعد ما تلقينا الهدف الأول، لكن لم نستطع، السنغال كانت أكثر فاعلية وكانت حاسمة في المباراة”.

وأضاف: “لست راضياً عن النتيجة، لم نصنع فرصاً كثيرة في المباراة، المشكلة الكبيرة في الشوط الأول أننا لم نتمكّن من الظهور بمستوانا المعهود، خسرنا صفر – 3 وهذه تعد هزيمة كبيرة، وزيادة على هذا، أصبحنا نملك لاعباً لا يمكنه المشاركة في المباراة المقبلة”، في إشارة إلى طرد إيبو أدامز، في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الإفريقي “الكاف” عن سنتيفيت قوله: “سجلنا نقاطاً إيجابية، ولا يجب أن ننسى أنه لم يشارك بعض لاعبينا في المباراة بسبب الإصابة، أعتقد أنه لو لم يتعرض أدامز للطرد، النتيجة كانت ستختلف، هذه هي كرة القدم، يمكن أن تخسر، ولا يجب أن نتحدث بأمر سلبي عن اللاعبين”.

وأوضح: “سنحضر جيداً الآن، وسنكون جاهزين لمباراة غينيا، الأمور أصبحت صعبة علينا الآن، خصوصاً بعد الخسارة بالثلاثة، يلزمنا 4 نقاط على ما أعتقد للتأهل، بعدما قلت سابقاً إنه بإمكاننا التأهل إلى الدور المقبل بـ3 نقاط فقط”.

أنطوان سيمينيو مهاجم بورنموث:

“رحلة مجنونة قادتني لتمثيل غانا في كأس إفريقيا”

تحدث أنطوان سيمينيو، مهاجم بورنموث ومنتخب غانا، عن حلم “البلاك ستارز” في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتي 11 فيفري المقبل.

وشارك مهاجم بورنموث مع منتخب غانا أمام الرأس الأخضر في المباراة التي جمعت الطرفين الأحد الماضي، وإنتهت بخسارة بلاده 1-2 ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية 2023.

قال مهاجم غانا عن تمثيل بلاده في كأس أمم إفريقيا خلال تصريحات نشرها موقع “غانا سوكر نت”: “لقد حدث كل شيء بسرعة كبيرة، بدءًا من التواجد في بريستول سيتي، والإستدعاء لكأس العالم، والانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، الشعور هو مجرد جنون”.

وفي غضون 15 شهرًا، إنتقل سيمينيو صاحب الـ24 عامًا، من اللعب في البطولة الإنجليزية ثم الاستدعاء لكأس العالم 2022 في قطر، ثم الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وارتداء قميص بورنموث، وبعدها شارك للمرة الأولي مع بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويستعد منتخب غانا لمواجهة مصر في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، مساء اليوم الخميس.

“الكاف” تصف تصدي حارس غامبيا أمام السنغال بـ”الأفضل”

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” فيديو لتصدى بابوكار غاي، حارس مرمى منتخب غامبيا أمام السنغال في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 واصفه بأنه الأفضل اليوم.

وعلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الفيديو قائلاً: “سُرعة رد الفعل تصدي اليوم من نصيب بابوكار غاي، حارس غامبيا عقب تصديه لتسديدة نيكولاس جاكسون، لاعب السنغال”.

ويتربع منتخب السنغال علي عرش صدارة المجموعة الثالثة بعد الفوز على منتخب غاميبيا بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات الجولة الأولى ضمن المجموعة الثالثة، من كأس أمم إفريقيا، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

واكتسح منتخب السنغال نظيره الغامبي، في ضربة البداية للدفاع عن لقبه، بثلاثة أهداف نظيفة، ليعتلي صدارة المجموعة مبكّرا.

فيما حسم التعادل الإيجابى مواجهة الكاميرون وغينيا بهدف لمثله حيث تقدم الأخير وأدرك “الأسود غير المروضة” التعادل.

ويلعب منتخبا الكاميرون وغينيا في المجموعة الثالثة برفقة السنغال، حامل اللقب، وغامبيا وهي من المجموعات الصعبة والمثيرة.

منتخب نيجيريا يصدر بيانا للرد على ورطة عمر صادق

أصدر الاتحاد النيجيري لكرة القدم، بيانا رسميا للرد على الأنباء التي تردّدت حول سلامة عمر صادق مهاجم ريال سوسيداد بعد استبعاده من معسكر “النسور الخضر” قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وتعرض عمر صادق، نجم ريال سوسيداد للإصابة يوم الجمعة الماضي، وتم استبعاده من معسكر أمم إفريقيا وضم بول أونواتشو بديًلا له لخوض منافسات البطولة، في الوقت الذى تردّدت فيه أنباء عن مشاركة اللاعب مع فريقه الإسباني بالتدريبات الجماعية، وهو ما وضع الاتحاد النيجيري في ورطة بعدما تم اتهامه بإبعاد اللاعب لأسباب أخرى غير الإصابة، ليرد الاتحاد بإصدار بيان رسمي.

وقال الإتحاد النيجيري في بيانه: “لقد تم التعامل مع قضية صادق عمر بمستوى عالٍ من الاحترافية، وكان اللاعب بحالة جيّدة لدى وصوله إلى المعسكر، وخضع للتقييم الطبي القياسي قبل المنافسة وكان بصحة جيّدة، ومع ذلك، بعد التعرض لإصابة خلال مباراة ودية ضد غينيا، استيقظ في اليوم التالي مصابًا بتورم في الركبة”.

وأضاف البيان: “الحقيقة هي أن فريقنا الطبي التزم بدقة بأفضل الإجراءات الطبية وكان مجتهدًا في عملياته واستنتاجاته قبل إخطار المدرب الرئيسي، خوسيه بيسيرو، بإبعاد اللاعب من الفريق”.

وأنهى الاتحاد النيجيري بيانه: “وقبل أن ندافع عن أنفسنا بقوة، لن نسمح لأحد أن يشكك في مسؤوليتنا كمنتخب وطني في هذه البطولة القارية”.

واستهل منتخب نيجيريا مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بالتعادل 1-1 مع غينيا الاستوائية يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يخوض منتخب نيجيريا يواجه كوت ديفوار صاحب الأرض اليوم الخميس، في ثاني جولات المجموعة الأولي بكأس أمم إفريقيا.

نجم منتخب السنغال يغادر كوت ديفوار لتشييع جثمان والده

غادر شيخو كوياتي، نجم نوتنغهام فورست ومنتخب السنغال، معسكر “أسود التيرانغا” لتشييع جثمان والده الذي وافته المنية أول أمس الثلاثاء، قبل مواجهة الكاميرون المرتقبة غدا الجمعة، في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وأصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيان رسمي، قال فيه: “تم السماح للاعبنا شيخو كوياتي بمغادرة مجموعة المنتخب الوطني لحضور جنازة والده الذي وافته المنية اليوم في داكار، ارقد في سلام”.

وفجع الموت شيخو كوياتي، نجم منتخب السنغال داخل معسكر “أسود التيرانغا” قبل أيام من قمة الكاميرون المرتقبة في أمم إفريقيا.

وافتتح منتخب السنغال مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بالفوز على غامبيا 3-0 بالجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

ولم يشارك شيخو كوياتي في مباراة السنغال الافتتاحية أمام غامبيا بالمسابقة القارية في كوت ديفوار، وظل على مقاعد بدلاء “أسود التيرانغا”.