كأس أمم إفريقيا في قطر؟ “الكاف” تردّ

ردّت “الكاف”، الثلاثاء، على مزاعم تجريد الكاميرون من تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، ونقل البطولة الكروية القارية إلى قطر.

وروّجت بعض الأوساط في الأيّام القليلة الماضية مزاعم غضب “الكاف” من السلطات الكاميرونية، بِسبب تأخّر تسليم منشآت كأس أمم إفريقيا 2022، على غرار عدم انتهاء أشغال ملعب “أولمبي” مسرح مباراة الافتتاح. واعتزام هيئة الرئيس باتريس موتسيبي نقل البطولة الكروية القارية إلى قطر، التي تحتضن هذه الأيّام منافسة كأس العرب.

وقال المسؤول أليكس سايوي مدير الإعلام بـ “الكاف”: “لم يُناقش مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مثل هذا النّوع من المزاعم”.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لِهيئة الإذاعة البريطانية نشرتها، الثلاثاء: “لا يُمكننا أن نقضي كل أوقاتنا ويوميا في الردّ على الشائعات”.

واختتم أليكس سايوي يقول: “أوفدت الكاف هذه الأيّام بعض مسؤوليها إلى الكاميرون، وسيلحتق بهم الأمين العام فيرون موسينغو أومبا ضمن بعثة رسمية في آجال لا تتعدّى اليومَين من الآن. نحن بِصدد التحضير لِنهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون”.

ومنذ تنظيمها أوّل نسخة لِنهائيات كأس أمم إفريقيا عام 1957، لم يسبق لـ “الكاف” أن برمجت هذه المنافسة خارج القارة السّمراء.

ويُفترض أن تنطلق نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون في الـ 9 من جانفي، وتُختتم في الـ 6 من فيفري المقبلَين.