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رياضة

كأس أمم إفريقيا.. هذه هي القوائم النهائية لمنتخبات الكاميرون والمغرب وتونس

عمر سلامي
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كأس أمم إفريقيا.. هذه هي القوائم النهائية لمنتخبات الكاميرون والمغرب وتونس
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كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023

كشفت منتخبات الكاميرون و المغرب وتونس عن قوائمها النهائية تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 .

وأعلن الاتحاد الكامروني لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك” عن قائمة الأسود غير المروضة، حيث ضمت 27 لاعبا من بينهم 4 حراس مرمى، وعرفت القائمة غياب لاعب بايرن ميونيخ تشوبو موتينغ.

وكشف مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي خلال ندوة صحفية نشطها صبيحة الخميس عن قائمة تضم 27 لاعبا، من بينهم ثلاثة حراس مرمى، تحسبا للكان.

وعرفت القائمة النهائية للمنتخب التونسي، التي تم الإعلان عنها صبيحة الخميس، غياب لاعب مانشستر يونايتد حنبعل المجبري.

وأكد مدرب منتخب تونس جلال القادري، أن اللاعب المجبري هو من طلب عدم المشاركة في “الكان”، بسبب ظرف خاص، يحدد مستقبله مع ناديه.

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