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رياضة

كأس إفريقيا.. “الكاف” تردّ على الأوروبيين

علي بهلولي
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كأس إفريقيا.. “الكاف” تردّ على الأوروبيين

يستمرّ بثّ حلقات مسلسل شائعات تأجيل نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، وتدخّل “الكاف” للردّ على هذه المزاعم.

وكانت “الكاف” قد أوفدت في الأيّام القليلة الماضية إلى الكاميرون، الأمين العام لِهيئتها فيرون موسينغو أومبا.

وكانت آخر هذه الحلقات تهديد جمعية الأندية الأوروبية بِعدم منح الرّخصة للاعبين، من أجل المشاركة مع منتخباتهم في “كان” الكاميرون المُقرّر تنظيمه انطلاقا من الـ 9 من جانفي المقبل. وذلك بِسبب عودة شبح جائحة “كورونا” وفيروس “أوميكرون” تحديدا.

وقالت السلطات الرياضية الكاميرونية بِالتنسيق مع “الكاف”، في بيان لها نشرته الصحافة المحلية، الخميس: “تمّ اتخاذ تدابير فعّالة وموثوقة. وأعدّت الحكومة بروتوكولا صحيا خاصا لمكافحة الفيروس في البطولة الإفريقية. يجب أن نخوض منافسة كأس أمم إفريقيا، والبداية تكون بِحفل الافتتاح بِملعب أولمبي في الـ 9 من جانفي المقبل”.

وأضاف البيان يقول: “لن يتمكّن المُشجّعون من الدخول إلى ملاعب كأس أمم إفريقيا، إلا إذا تم تطعيمهم بالكامل، وتقديم الفحص الطبي بِنتيجة سلبية لأقل من 72 ساعة، أو اختبار آر تي دي لِأقلّ من 24 ساعة. الجهات الصحية المختصة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل التطعيم وأداء اختبارات الكشف عن الفيروس في جميع مواقع المسابقة”.

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