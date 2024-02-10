كأس إفريقيا كوت ديفوار.. “الكاف” تعيّن حكم المباراة النهائية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن تعيين الحكم الموريتاني دحان بيده، لقيادة نهائي النسخة الحالية من “الكان”، الذي سيجمع بين كوت ديفوار ونيجيريا.

ويعاون دحان، الأنغولي جيرسون دوس سانتوس، والزامبية ديانا شيكوتيشا، بجانب الحكم الرابع المغربية بشرى كربوبي، فيما يضم طاقم التحكيم، المصري محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو، ويساعده ريفيرت ماريا.

وأدار بيده مباراة نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية في الموسم الماضي بين اتحاد العاصمة ويانغ أفريكانز التنزانيK بجانب إدارة نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما في نسخة 2019 بين غينيا، والكاميرون.

وأدار بيده في النسخة الحالية للكان مباراتي مصر وموزمبيق في دور المجموعات وأنغولا وناميبيا في ثمن النهائي.

وينشط منتخبا كوت ديفوار ونيجيريا نهائي الطبعة الـ34 من كأس إفريقيا، سهرة هذا الأحد، بداية من الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر.