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رياضة

كأس إفريقيا للاعبين المحليين.. “الكاف” تشيد بأداء المنتخب الجزائري

عمر سلامي
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كأس إفريقيا للاعبين المحليين.. “الكاف” تشيد بأداء المنتخب الجزائري
ح.م
المنتخب الجزائري للمحليين

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بأداء المنتخب الجزائري في أول خرجة له في كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وفاز أشبال المدرب مجيد بوقرة بثلاثية دون رد على منتخب البلد المضيف أوغندا، في مستهل مشوارهم في “الشان”.

وجاء في تقرير نشره موقع “الكاف”، أن أشبال المدرب بوقرة وجهوا رسالة قوية لجميع المنتخبات الأخرى المشاركة في المنافسة، مفادها “نحن هنا.. جئنا للتنافس على اللقب ونسعى للعودة بالتاج القاري”.

كما أبرز التقرير أرقام المنتخب الجزائري في البطولة، وفي مقدمتها المحافظة على سلسلة عدم الخسارة للمباراة السابعة تواليا، بالإضافة إلى الوصول للمباراة السابعة تواليا من دون تلقي أي هدف (6 مباريات في النسخة السابقة)، أي بمعدل 712 دقيقة، حيث كان آخر هدف تلقته شباك الجزائر، في الدقيقة 37 من مباراة تحديد المركز الثالث أمام السودان في سنة 2011.

وأشاد “الكاف” بالأداء المميّز الذي قدمه لاعبو المنتخب، خاصة عبد الرحمن مزيان، وبوكرشاوي وآدم عليلات.

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