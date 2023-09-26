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رياضة

كأس إفريقيا 2024 .. سيدات “الخضر” في مهمة حسم تأشيرة الدور التصفوي الثاني

عمر سلامي
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كأس إفريقيا 2024 .. سيدات “الخضر” في مهمة حسم تأشيرة الدور التصفوي الثاني
ح.م
منتخب السيدات

يواجه المنتخب الوطني للسيدات، أمسية الثلاثاء، نظيره الأوغندي، بهدف تأكيد نتيجة لقاء الذهاب، وحسم تأشيرة المرور إلى الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2024.

ويستقبل منتخب السيدات، بقيادة المدرب فريد بن ستيتي، منتخب أوغندا، في لقاء إياب الدور التصفوي الأول المؤهل لـ “كان” المغرب 2024، وهي المباراة التي يحتضنها ملعب ميلود هدفي بوهران، بداية من الساعة السابعة مساء.

وعاد المنتخب الوطني للسيدات، بفوز ثمين من أوغندا في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

ورغم تحقيق الفوز والاقتراب من الدور التصفوي الثاني، إلا أن المدرب بن ستيتي، أكد على ضرورة التعامل مع المنافس بالجدية اللازمة، تفاديا لأي مفاجأة.

وقال مدرب منتخب السيدات في تصريحات له أن المباراة ستكون صعبة، خاصة وأن المنافس يعتمد على اللعب المباشر.

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