كأس إفريقيا 2024.. سيدات “الخضر” في مهمة سهلة لحسم التأهل

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات، منتخب بورندي، في مباراة حسم التأهل إلى كأس إفريقيا 2024.

وتبدو مهمة سيدات “الخضر” في ثاني مواجهة أمام بورندي سهلة، بالنظر إلى الفوز العريض المحقق في المباراة الأولى، الاثنين الماضي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وبعد التألق في المباراة الأولى بالنتيجة والأداء، من المنتظر أن يقوم المدرب فريد بن ستيتي القيام ببعض التغييرات على التشكيلة من أجل منح الفرصة لعدد من اللاعبات.

ويلعب اللقاء الذي يدخل في الدور التصفوي الثاني والأخير، أمسية الاثنين بداية من الساعة الخامسة بملعب 5 جويلية.

وتعود آخر مباراة للمنتخب الجزائري في نهائيات كأس إفريقيا للأمم, إلى نسخة 2018 التي جرت بغانا، حيث أقصي في الدور الأول للمنافسة.