كأس إفريقيا 2025 بالجزائر؟

أودع رسميا الاتحاد الجزائري لكرة القدم ملف الترشح لاحتضان كأس إفريقيا 2025 التي سُحبت من غينيا بسبب عجزها وعدم قدرتها على إقامتها فوق أراضيها، ملف يتطابق مع دفتر الشروط الذي حددته الهيئة الإفريقية لهذه المناسبة، بملاعب جديدة وبمقاييس عالمية، وفنادق خمس نجوم، وأمور أخرى ستقنع من دون شك المكتب التنفيذي لـ”الكاف” الذي سيصدر قراره النهائي في 10 فيفري 2023، وسيتنافس على هذا العرس العالمي الجزائر والمغرب وملف مشترك بين نيجيريا وغانا.

الإتحاد الجزائري الذي عمل بجد لتحضير ملف الترشح لكأس إفريقيا 2025 وضع في الحسبان أن كل المدن التي تحتضن هذه المنافسة تتوفر على مطار، على غرار عنابة وقسنطينة والعاصمة ووهران، وأيضا ملاعب معشوشبة طبيعيًّا ووسائل نقل لإيصال المناصرين إلى الملاعب وتجهيزها بطرق حديثة، ويعمل الاتحاد الجزائري على إنجاح كأس إفريقيا للاعبين المحليين شهر جانفي القادم لإقناع مسؤولي “الكاف” بأن الجزائر التي نجحت في احتضان ألعاب البحر المتوسط وتظاهرات أخرى في رياضات عديدة ستنجح من دون شك بملفها القوي في إقناع من يملكون حق الانتخاب، وهم أعضاء المكتب التنفيذي لـ”الكاف” المقتنعون خلال زياراتهم المتتالية الأخيرة لبلدنا، بمناسبة التحضير لكأس إفريقيا للاعبين المحليين أن الجزائر ستعمل على إنجاح العرس الإفريقي القادم.

الرئيس عبد المجيد تبون وبعد لقائه الأخير مع رئيس “الكاف” الجنوب إفريقي موتسيبي أكد له حرفيّا أن الجزائر قطعت عهدا على نفسها أن تكون هذه المنافسة القارية ناجحة وبوابة على كل التظاهرات القارية القادمة، بداية بكأس إفريقيا للاعبين المحليين المقررة بالجزائر شهر جانفي واستحقاقات أخرى بإمكان الجزائر أن تحتضنها، خاصة وأنها تملك اليوم ما يقارب عشرة ملاعب عالمية ومرافق جاهزة..

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وقبل أقل من شهر على انطلاق العرس الإفريقي الصغير، نشر تقريرا عن الملاعب العالمية التي تحتضن الحدث القاري، وقال إنها ملاعب تستجيب لإجراء لقاءات من المستوى العالي، وهي ملعب براقي بالعاصمة، و19 ماي 1956 بعنابة، والشهيد حملاوي بقسنطينة، وملعب ميلود هدفي الذي تغنت به “الكاف” كثيرا، وهو ما يدلّ أنها راضية كل الرضا على ما أنجزته الجزائر منذ أن مُنح لها حق استضافة كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

أحد الذين يتابعون ملف الجزائر قال إنها رفعت السقف عاليا خلال تقديمها لملف الاستضافة، وسيظهر ذلك خلال كأس إفريقيا للاعبين المحليين، وخلال حفل الافتتاح الذي يضاهي حفل الألعاب البحر المتوسط، والضمانات التي مُنحت لهيئة موتسيبي، سواء من حيث التنظيم أو من حيث إعطاء هذه المنافسة حجمها الحقيقي مقارنة بالنسخ السابقة التي عرفت خللا كبيرا أثر على مستوى المنافسة، فالجزائر اليوم أكدت من خلال كل المسؤولين السياسيين والرياضيين أن كأس إفريقيا 2025 ستكون نسخة مصغرة من كأس العالم التي لُعبت بقطر، ولا يبقى سوى تحضير منتخب قوي لهذه المنافسة القارية، فيتوجب على بلماضي طي صفحة الماضي والبحث عن لاعبين جدد.. لأن توفير الإمكانات أمرٌ ضروري ولا عذر للتشكيلة الوطنية للعودة إلى المستوى العالي.. والبداية ستكون بكأس إفريقيا 2024 بكوت ديفوار، وكأس إفريقيا 2025، والتحضير الجيّد للتواجد في كأس العالم 2026 الذي يعرف تواجد 48 منتخبا.