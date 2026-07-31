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رياضة

كأس إفريقيا 2026.. المنتخب الجزائري للسيدات ينهزم في خرجته الثانية (فيديو)

عمر سلامي
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كأس إفريقيا 2026.. المنتخب الجزائري للسيدات ينهزم في خرجته الثانية (فيديو)
ح.م
لقطة من مباراة سيدات "الخضر" والمنتخب المغربي

انهزم المنتخب الوطني للسيدات في مباراته الثانية، ضمن دور مجموعات كأس إفريقيا 2026.

وخسرت سيدات “الخضر” أمام المنتخب المغربي بهدف دون رد.

ورغم الهزيمة، قدّم المنتخب الجزائري للسيدات أداءً في المستوى طيلة المباراة، قبل أن يستقبل الهدف الوحيد في د 85.

وسيخوض المنتخب مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات ضد كينيا يوم الاثنين المقبل، بداية من الساعة التاسعة ليلا.

وفاز المنتخب الجزائري للسيدات في خرجته الأولى على السنغال بثنائية نظيفة، ويعمل على تحقيق الفوز على كينيا من أجل التأهل إلى الدور المقبل.

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