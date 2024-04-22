كأس الجزائر.. تأخير انطلاق مبارتي نصف النهائي

أعلنت لجنة تنظيم كأس الجزائر عن قبول الطلب المقدم من قبل التلفزيون الجزائري العمومي، الناقل الحصري للمسابقة، بتأخير وقت انطلاق مبارتي نصف النهائي بربع ساعة.

وستنطلق مباراة مولودية الجزائر والنادي الرياضي القسنطيني، و المباراة الثانية للدور نصف النهائي بين اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد، على الساعة التاسعة ليلا.

وتلعب مباراة مولودية الجزائر والنادي الرياضي القسنطيني يوم الثلاثاء 23 أفريل في ملعب ميلود هدفي بوهران، ويواجه اتحاد العاصمة شباب بلوزداد، في اليوم الموالي، أي الأربعاء 24 أفريل، في ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.