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رياضة

كأس الجزائر.. تعيين حكام مبارتي نصف النهائي

عمر سلامي
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كأس الجزائر.. تعيين حكام مبارتي نصف النهائي
أرشيف
مجسم كأس الجزائر

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مبارتي نصف نهائي كأس الجزائر، المرتقبتين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وسيدير الحكم الرئيسي لطفي بوكواسة مباراة اتحاد الجزائر و شباب بلوزداد، ويساعده في مهمته كل من زرهوني وعبان، والحكم الرابع قاموح.

أما مباراة مولودية الجزائر وشباب قسنطينة، فسيديرها الحكم الرئيسي لحلو بن براهم بمساعدة قوراري وورد بن سلامة، والحكم الرابع بوخالفة.

وتم تعيين مصطفى غربال والمساعدة وهاب أسمى فريال في غرفة “الفار”، في مبارتي نصف النهائي.

ويلعب نصف النهائي الأول بين مولودية الجزائر وشباب قسنطينة الثلاثاء المقبل، بملعب ميلود هدفي بوهران، بداية من الساعة التاسعة إلا ربع ليلا.

ويواجه اتحاد العاصمة شباب بلوزداد، الأربعاء المقبل، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، على الساعة التاسعة إلا ربع ليلا.

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