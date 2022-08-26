كأس الجزائر ستعود هذه السنة والتلفزيون الجزائري التزم بوعوده

رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار يكشف:

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أن التلفزيون الجزائري، وعلى عكس ما قيل من كلام كثير، التزم بوعوده، ودفع 30 بالمائة من الديون التي عليه تجاه الرابطة، إلى غاية 31 ديسمبر 2019، و25 بالمائة من الديون المتعلقة بالموسم الماضي.

وقال رئيس الرابطة المحترفة، الذي نزل ضيفا على الزميل عبد الغني العايب، بالقناة الأولى، في لقاء خاص، عشية انطلاق الموسم الكروي الجديد، 2022 2023، إن هذه العملية سمحت بتسديد حقوق اللاعبين، المقدر عددهم بـ 150 لاعب، حيث دفعت الرابطة 37 مليارا و500 مليون سنتيم، كمستحقات اللاعبين، منهم من كان يدين له فريقه بأكثر من مليار ونصف، معلنا أنه يوم الأحد، ستنشر القائمة التكميلية للاعبين، الذين ستصب مستحقاتهم في حساباتهم.

وحول جاهزية ملاعب العاصمة لاحتضان المباريات، أكد مدوار أن ملعب الرويبة سيحتضن مباريات مولودية الجزائر، معبرا عن أسفه للوضعية التي آلت إليها ملاعب العاصمة. وحول استقبال الملاعب للجمهور، قال عبد الكريم مدور إن قرار دخول الجمهور إلى الملاعب يتجاوز الرابطة والفدرالية معا. وبخصوص ملعب الشلف، فإنه سيبقى مغلقا إلى غاية نوفمبر على الأقل، إذ لم تنته به الأشغال بعد، يؤكد عبد الكريم مدوار..

وفي سؤال حول كأس الجزائر، أكد عبد الكريم مدور أنه سيتم هذه السنة تنظيم منافسة كأس الجزائر. وقد شكل المكتب الفدرالي الجديد لجنة خاصة، شرعت في عملها الأسبوع الماضي. ونوه رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم بالراعي الرسمي لكرة القدم الجزائرية، “موبليس”، الذي يلتزم بشكل مطلق باتفاقه في كل مرة.