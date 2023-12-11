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رياضة

كأس الجزائر.. قمّتان جواريتان في العاصمة وباتنة

علي بهلولي
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كأس الجزائر.. قمّتان جواريتان في العاصمة وباتنة

تتصدّر مقابلتان جواريتان واجهة لقاءات الدور الـ 64، من عمر منافسة كأس الجزائر لِكرة القدم.

ويتعلّق الأمر بِمواجهتَين تنتمي فرقها إلى ولاية واحدة، وتنشط أيضا في قسم كروي واحد.

ويتبارى رائد القبة مع اتحاد الحراش، بِملعب “سالم مبروك” بِالرويبة. هذا الثلاثاء على الساعة الثانية بعد الظهر.

وتُواجه مولودية باتنة فريق شباب باتنة بِملعب “1 نوفمبر 1954″، الجمعة المقبلة. عِلما أن الفريقَين تعادلا سلبا في الجولة السابعة من عمر بطولة القسم الثاني، بِتاريخ الثاني من ديسمبر الحالي.

وسبق لِاتحاد الحراش إحراز كأس الجمهورية نُسختَي 1974 و1987، ونشّط رائد القبة نهائي طبعة 1966، مثلما كان الشّأن لِشباب باتنة في استحقاقَي 1997 و2010، ومولودية باتنة في موسم 1988-1989 (النّهائي لُعب عام 1990).

بقيت الإشارة إلى أن هذه المحطّة تسبق الدور الـ 32، الذي تُجرى مقابلاته في فيفري 2024، ويعرف دخول أندية القسم الوطني الأوّل إلى المضمار.

وجاء جدول مقابلات الدور الـ 64 لِمنافسة كأس الجمهورية لِكرة القدم، وفقا لِما يلي (الرّابط الأوّل) أو (الرّابط الثاني).

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