كأس الجزائر لكرة السلة.. وداد بوفاريك وجسر قسنطينة في نهائي غير مسبوق

تحتضن قاعة حرشة حسان بالعاصمة أمسية الثلاثاء، مباراة نهائي كأس الجزائر لكرة السلة رجال، والتي تجمع بين وداد بوفاريك ونادي جسر قسنطينة.

ويسعى وداد بوفاريك المتوج بكأس النسخة السابقة، لإحراز الكأس التاسعة، وفي المقابل يلعب نادي جسر قسنطينة مباراته النهائية الأولى في مشواره.

وسيكون وداد بوفاريك المدعم بآلاف الأنصار مرشحا للحفاظ على لقبه، أمام منافس أحدث مفاجأة من العيار الثقيل في نصف النهائي بإقصائه لنادي سطاوالي حامل لقب البطولة الوطنية الموسم الماضي.

ويدخل نادي جسر قسنطينة المباراة التي تلعب أمسية الثلاثاء، بداية من الساعة الخامسة، بمعنويات عالية رغم قوة المنافس، خاصة وأنه اكتسب الثقة اللازمة بعد أن تفوق على الوداد مرتين هذا الموسم في البطولة الوطنية.