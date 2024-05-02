كأس الجزائر للفتيات أقل من 15 و20 سنة.. تتويج فتيات آقبو وآفاق غليزان

توج فريقا فتيات أقبو وآفاق غليزان بكأس الجزائر للفتيات لأقل من 15 و20 سنة، وذلك خلال المبارتين النهائيتين اللتين أُقيمتا بملعب سالم مبروكي بالرويبة.

ففي فئة أقل من 15 سنة، توّج فريق فتيات آقبو بعد الفوز على آفاق غليزان بثلاثية نظيفة.

وفي فئة أقل من 20 سنة، كانت الكأس من نصيب فتيات آفاق غليزان اللواتي فزن بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وأشرف رئيس “الفاف” وليد صادي، على تسليم الكأس وتوزيع الميداليات على الفريقين المتوجين بحضور لحسن طومبوكتو، عضو المكتب الفيدرالي ورئيس لجنة كأس الجزائر، ورفيقة قيلاتي، عضو المكتب الفدرالي ورئيسة لجنة كرة القدم النسوية، إلى جانب الأمين العام للفاف، نذير بوزناد.