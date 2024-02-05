كأس الجزائر.. مقابلتان في القمّة

تتصدّر مقابلتان قمّة لقاءات الدور الـ 16، من عمر منافسة كأس الجزائر لِكرة القدم.

وتُجرى مقابلات هذه المحطّة ما بين الـ 23 والـ 24 من فيفري الحالي.

وتجمع المباراة الأولى ما بين وفاق سطيف وشباب قسنطينة، مع تنظيمها بِملعب الفريق الأوّل.

ويتصدّر “النّسر الأسود” جدول الأندية التي أحرزت أكبر عدد من التتويجات بِثماني كؤوس، رفقة اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر وشباب بلوزداد. بينما كان بلوغ محطّة نصف النّهائي أفضل نتيجة لـ “السّنافر”.

وفي بطولة الموسم الحالي، وفي مباراة لِحساب الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب بِتاريخ الـ 26 من جانفي الماضي، فاز وفاق سطيف بِميدانه (2-1) على شباب قسنطينة.

أمّا اللّقاء الثاني والأخير، فيجمع بين جمعية الشلف واتحاد بسكرة، مع إقامته بِميدان الفريق الأوّل.

وسبق لـ “الشّلفاوة” إحراز كأسَين آخرها في الطبعة الماضية، بينما كانت محطّة ربع النّهائي أفضل نتيجة لـ “البساكرة”.

وفي بطولة الموسم الجاري، وفي مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب بِتاريخ الـ 27 من جانفي الماضي، تغلّب اتحاد بسكرة بِثنائية نظيفة على الزّائر فريق جمعية الشلف.

وتُجرى باقي مقابلات الدور الـ 16، بين أندية تنتمي إلى أقسام متباينة.

وبِخصوص الجدول المُدرج أدناه، فإن عبارة “الفائز من المباراة رقم 2″، تُشير إلى مواجهة مولودية البيّض والزّائر شباب المشرية، المُبرمجة عن الدور الـ 32 بِتاريخ الـ 19 من فيفري الحالي. مثلما تُشير عبارة “الفائز من المباراة رقم 3” إلى مواجهة شبيبة القبائل والضّيف شباب بلوزداد، المُؤجّلة إلى تاريح لم يُعلن عنه بعد.