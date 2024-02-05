-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

كأس الجزائر.. مقابلتان في القمّة

علي بهلولي
  • 463
  • 0
كأس الجزائر.. مقابلتان في القمّة

تتصدّر مقابلتان قمّة لقاءات الدور الـ 16، من عمر منافسة كأس الجزائر لِكرة القدم.

وتُجرى مقابلات هذه المحطّة ما بين الـ 23 والـ 24 من فيفري الحالي.

وتجمع المباراة الأولى ما بين وفاق سطيف وشباب قسنطينة، مع تنظيمها بِملعب الفريق الأوّل.

ويتصدّر “النّسر الأسود” جدول الأندية التي أحرزت أكبر عدد من التتويجات بِثماني كؤوس، رفقة اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر وشباب بلوزداد. بينما كان بلوغ محطّة نصف النّهائي أفضل نتيجة لـ “السّنافر”.

وفي بطولة الموسم الحالي، وفي مباراة لِحساب الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب بِتاريخ الـ 26 من جانفي الماضي، فاز وفاق سطيف بِميدانه (2-1) على شباب قسنطينة.

أمّا اللّقاء الثاني والأخير، فيجمع بين جمعية الشلف واتحاد بسكرة، مع إقامته بِميدان الفريق الأوّل.

وسبق لـ “الشّلفاوة” إحراز كأسَين آخرها في الطبعة الماضية، بينما كانت محطّة ربع النّهائي أفضل نتيجة لـ “البساكرة”.

وفي بطولة الموسم الجاري، وفي مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب بِتاريخ الـ 27 من جانفي الماضي، تغلّب اتحاد بسكرة بِثنائية نظيفة على الزّائر فريق جمعية الشلف.

وتُجرى باقي مقابلات الدور الـ 16، بين أندية تنتمي إلى أقسام متباينة.

وبِخصوص الجدول المُدرج أدناه، فإن عبارة “الفائز من المباراة رقم 2″، تُشير إلى مواجهة مولودية البيّض والزّائر شباب المشرية، المُبرمجة عن الدور الـ 32 بِتاريخ الـ 19 من فيفري الحالي. مثلما تُشير عبارة “الفائز من المباراة رقم 3” إلى مواجهة شبيبة القبائل والضّيف شباب بلوزداد، المُؤجّلة إلى تاريح لم يُعلن عنه بعد.

مقالات ذات صلة
“الفاف” تراسل بلماضي وتبلغه بفسخ عقده مع المنتخب الوطني

“الفاف” تراسل بلماضي وتبلغه بفسخ عقده مع المنتخب الوطني

“إفريقيا ستحظى بالاحترام عندما تفوز بكأس العالم”

“إفريقيا ستحظى بالاحترام عندما تفوز بكأس العالم”

بونجاح ضمن تشكيلة أساطير إفريقيا الأولمبيين

بونجاح ضمن تشكيلة أساطير إفريقيا الأولمبيين

عمورة ضمن لقب الدوري في انتظار أحسن هداف

عمورة ضمن لقب الدوري في انتظار أحسن هداف

المنتخب الجزائري للملاكمة يشارك في دورة بلغاريا الدولية

المنتخب الجزائري للملاكمة يشارك في دورة بلغاريا الدولية

ساديو ماني يُعارض إقالة المدرب سيسيه من منتخب السنغال

ساديو ماني يُعارض إقالة المدرب سيسيه من منتخب السنغال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد