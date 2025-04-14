كأس الجزائر.. هذه هي الإجراءات المتخذة لتأمين مباراة اتحاد العاصمة واتحاد الحراش

أعلنت شرطة العاصمة عن جملة من الإجراءات والتدابير المتخذة، لتأمين مباراة نصف نهائي كأس الجزائر، التي ستجمع بين اتحاد العاصمة واتحاد الحراش.

وحسب بيان لشرطة العاصمة، فإنه سيتم تسخير تشكيل شرطي بمحيط ملعب 5 جويلية، لتوجيه وتسهيل دخول الجماهير.

هذا، بالإضافة إلى وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور، لضمان الإنسيابية عبر المحاور والطرقات، المجاورة والمؤدية للملعب.

وأضافت شرطة العاصمة في بيانها أنه على كل مناصر لا يحوز على تذكرة دخول، الامتناع عن التنقل إلى الملعب أو التواجد بمحيطه، كما يُمنع دخول القصر ما عدا المرفوقين بأوليائهم.

وحذرت شرطة العاصمة من التذاكر المزورة، وقالت في هذا الإطار، إن كل من يضبط بحوزته تذكرة مزورة أو ألعاب نارية أو شماريخ سيتم توقيفه، وتقديمه أمام الجهات القضائية.

وتجرى مباراة اتحاد العاصمة واتحاد الحراش، سهرة الثلاثاء، بداية من الساعة التاسعة إلا ربع بملعب 5 جويلية.