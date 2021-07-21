كأس السوبر الأوروبي أول أهدافي مع فياريال

المدافع عيسى ماندي:

أعرب المدافع الجزائري، عيسى ماندي، عن آماله في تقديم مستويات مميزة مع فياريال، الذي انتقل إليه قادما من صفوف ريال بيتيس. وقال اللاعب في تصريحات صحفية “بعد قضاء أسبوع (مع فياريال)، أشعر بسعادة غامرة، وأتمنى أن أقدم أفضل مستوى لدي، وأن أواصل مسيرتي لسنوات مع الفريق”.

وأكد ماندي أنه لم يفكر كثيرا، من أجل الموافقة على العرض المقدم من “الغواصات الصفراء“، مشيرا إلى أنه “لا يمكن التفكير كثيرا عندما يأتيك عرض من فياريال، سارت الأمور بشكل سريع عندما قدم النادي العرض لوكيلي”. وعن التنافس الشديد في مركز قلب الدفاع بفياريال، صرّح “قدم كل من باو توريس وألبيول وفوينيس موري وفويث مستويات مميزة، على مدار الموسم الماضي”.

وواصل “عندما تنضم لفريق كبير، تعرف أنك ستنافس بقوة من أجل الفوز بمكان في التشكيلة الأساسية، وكنت على علم من البداية بأنه علي الكفاح من أجل ذلك”.

ووضع المدافع الجزائري كأس السوبر الأوروبي في مقدمة أهدافه، هذا الموسم، مشيرا إلى أن المباراة أمام تشيلسي ستكون خاصة بالنسبة له، معربا عن آماله في الاستعداد لها بالشكل الكافي في المواجهات الودية القادمة، وأن يتعوّد على اللعب إلى جانب زملائه الجدد.