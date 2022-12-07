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الجزائر

كأس العالم بقطر.. ألمانيا تعترف بإيجابية قرار منع الخمور

عمر سلامي
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كأس العالم بقطر.. ألمانيا تعترف بإيجابية قرار منع الخمور
ح.م
مشجعون في مونديال قطر

قالت وكالة الأنباء الألمانية، إن بطولة كأس العالم في قطر، بينّت إيجابية قرار حظر المشروبات الكحولية في محيط الملاعب.

وأضافت وكالة الأنباء الألمانية، أن التنظيم والأمن كان بطل جميع أيام المنافسات، وأن قطر نجحت في الرد على حملات التشكيك بقدرتها على استضافة كأس العالم، واستيعاب أعداد هائلة من الجماهير من مختلف الثقافات.

كما نالت قطر الثناء والإشادة نظير التنظيم الجيد للمونديال، حيث قالت وكالة الأنباء الألمانية: “تواصل الأداء البطولي والاستثنائي في كل مراحل وأيام بطولة كأس العالم رغم الخروج المبكر للعنابي”.

وبالنظر إلى ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، فإن موقف ألمانيا من تنظيم قطر للمونديال، تحوّل بـ180 درجة، خاصة وأن برلين من بين الدول الغربية التي أطلقت سهام الانتقاد، حول تنظيم قطر للمونديال.

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