كأس العالم.. قطر تعفي مواطني الدول الخليجية من “بطاقة هيا” لدخول البلاد
أعلنت دولة قطر، عن إعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها، من شرط الحصول على “بطاقة هيا” لغير حاملي تذاكر مباريات المونديال، لدخول قطر.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية القطرية، أنه سيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من الثلاثاء.
و أضاف البيان أنه سيكون على القادمين إلى قطر عبر الموانئ الجوية أو بواسطة الحافلات عبر المنافذ البرية، الدخول إلى البلاد وفق الإجراءات العادية، دون الدخول على منصة هيا للحصول على البطاقة.
#وزارة_الداخلية..
لمواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها:
* الدخول عبر المنافذ الجوية دون اشتراط الحصول على #بطاقة_هيا بدءا من اليوم
* الدخول عبر المنفذ البري باستخدام الحافلات كما في الأحوال الاعتيادية مع تخصيص مواقف مجانية #قنا
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 6, 2022
أما القادمين عبر المنافذ البرية بمركباتهم الخاصة، يمكنهم دخول قطر اعتبارا من الخميس المقبل، حيث يتوجب عليهم الحصول على تصريح عبر موقع وزارة الداخلية قبل 12 ساعة من موعد السفر، دون دفع رسوم التصريح المسبق لدخول المركبات.
#وزارة_الداخلية:
يمكن لمواطني ومقيمي دول #مجلس_التعاون الدخول عبر المنفذ البري باستخدام المركبات الخاصة اعتبارا من 8 ديسمبر بعد التقديم على تصريح دخول على موقع #وزارة_الداخلية قبل موعد السفر بـ 12 ساعة دون شرط دفع رسوم تصريح الدخول المسبق للمركبات#قنا
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 6, 2022
وكانت قطر قد اشترطت الحصول على بطاقة هيا للراغبين في دخول البلاد بالتزامن مع انطلاق مونديال 2022، وكانت البطاقة تتيح لحامليها دخول قطر وحضور المباريات، فضلا عن حصولهم على التذاكر.