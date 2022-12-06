كأس العالم.. قطر تعفي مواطني الدول الخليجية من “بطاقة هيا” لدخول البلاد

أعلنت دولة قطر، عن إعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها، من شرط الحصول على “بطاقة هيا” لغير حاملي تذاكر مباريات المونديال، لدخول قطر.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية القطرية، أنه سيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من الثلاثاء.

و أضاف البيان أنه سيكون على القادمين إلى قطر عبر الموانئ الجوية أو بواسطة الحافلات عبر المنافذ البرية، الدخول إلى البلاد وفق الإجراءات العادية، دون الدخول على منصة هيا للحصول على البطاقة.

أما القادمين عبر المنافذ البرية بمركباتهم الخاصة، يمكنهم دخول قطر اعتبارا من الخميس المقبل، حيث يتوجب عليهم الحصول على تصريح عبر موقع وزارة الداخلية قبل 12 ساعة من موعد السفر، دون دفع رسوم التصريح المسبق لدخول المركبات.

وكانت قطر قد اشترطت الحصول على بطاقة هيا للراغبين في دخول البلاد بالتزامن مع انطلاق مونديال 2022، وكانت البطاقة تتيح لحامليها دخول قطر وحضور المباريات، فضلا عن حصولهم على التذاكر.