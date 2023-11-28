كأس العالم لأقل من 17 سنة.. ألمانيا تفوز على الأرجنتين وتتأهل إلى النهائي

تأهل منتخب ألمانيا إلى الدور النهائي من بطولة كأس العالم لأقل من 17 سنة، عقب فوزه على الأرجنتين بركلات الترجيح.

وانتهت المباراة بنتيجة 3-3، قبل أن يحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للمنتخب الألماني بنتيجة 4 – 2.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة، حيث أنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول متقدما في النتيجة بهدفين لهدف واحد، قبل أن يتمكن المنتخب الألماني من معادلة النتيجة في د58، والتفوق بثلاثة أهداف لهدفين في د69.

وتمكن نجم الأرجنتين أوغستين روبرتو من تسجيل هدف التعادل، والثالث له في المباراة، في د 90+7.

وبحسب نظام البطولة تم الذهاب مباشرة لركلات الترجيح والتي ابتسمت للمنتخب الألماني 4-2 الذي تأهل إلى المباراة النهائية.