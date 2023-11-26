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رياضة

كأس العالم لأقل من 17 سنة.. مدرب المغرب يعلّق بعد الإقصاء أمام مالي

عمر سلامي
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كأس العالم لأقل من 17 سنة.. مدرب المغرب يعلّق بعد الإقصاء أمام مالي
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سعيد شيبا

أعرب مدرب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، سعيد شيبا، عن أسفه للخروج من ربع نهائي كأس العالم “إندونيسيا 2023″، بعد الخسارة أمام مالي.

وأقصي المنتخب المغربي في ربع نهائي كأس العالم أمام مالي، بهدف دون رد.

وقال شيبا في تصريحات له بعد اللقاء: “المباراة أمام مالي كانت صعبة، كما توقعنا، أهنئ اللاعبين، ولا يجب لومهم في ظل تراكم المباريات وعدة عوامل”.

وأضاف شيبة: “أكيد هناك حسرة على عدم استمرار المغامرة، نتمنى أن تكون هذه التجربة مفيدة للاعبين”.

وختم مدرب منتخب المغرب لأقل من 17 سنة: “على اللاعبين أن يتجاوزوا هذه المرحلة ذهنيا، بالرغم من أنها ستكون قاسية، ولازال المشوار طويل أمامهم”.

ويواجه منتخب ألمانيا، نظيره الأرجنتيني في المباراة الأولى من نصف النهائي، في حين تجمع المباراة الثانية بين فرنسا ومالي.

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