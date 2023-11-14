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رياضة

كأس العالم لأقل من 17 سنة.. منتخب السنغال يحقق فوزه الثاني

عمر سلامي
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كأس العالم لأقل من 17 سنة.. منتخب السنغال يحقق فوزه الثاني
ح.م
منتخب السنغال لأقل من 17 سنة

حقق منتخب السنغال لأقل من 17 سنة فوزه الثاني في بطولة كأس العالم الجارية بإندونيسيا.

وفاز المنتخب السنغالي على منتخب بولندا برباعية مقابل هدف واحد، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

ورفع بطل إفريقيا لفئة أقل من 17 سنة، رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ليقترب أكثر من حسم تأشيرة المرور إلى ثمن النهائي.

وتغلب المنتخب السنغالي في الجولة الأولى، على منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي مباراة أخرى، لحساب المجموعة الثالثة، حقق المنتخب البرازيلي فوزا ثقيلا أمام كاليدونيا الجديدة، بتسعة أهداف نظيفة.

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