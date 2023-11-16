كأس العالم لأقل من 17 سنة.. منتخب مالي يفوز على كندا ويتأهل إلى الدور المقبل

تأهل منتخب مالي لأقل من 17 سنة إلى الدور ثمن النهائي من مونديال الناشئين، عقب فوزه على كندا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفع منتخب مالي رصيده إلى ست نقاط، ليتأهل في المركز الثاني، خلف متصدر المنتخب الإسباني الذي تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

وحقق منتخب مالي انتصارين في دور المجموعات، حيث فاز في اللقاء الأول على أوزبكستان بثلاثية نظيفة، وانهزم في الجولة الثانية أمام إسبانيا بهدف دون رد، ليستعيد نغمة الانتصار في الجولة الثالثة، ويفوز على كندا بخماسية.