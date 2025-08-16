-- -- -- / -- -- --
رياضة

كأس العالم لكرة اليد أقل من 19 سنة.. المنتخب الجزائري ينهي المنافسة في المركز 27

الشروق أونلاين
ح.م
المنتخب الجزائري لأقل من 19 سنة

أنهى المنتخب الجزائري منافسة كأس العالم لكرة اليد، لفئة 19 سنة في المركز27.

وتغلب المنتخب الجزائري لكرة اليد لأقل من 19 سنة ذكور، على نظيره الأوروغواياني بنتيجة 32-27، في مباراة ترتيبية لنيل المركزين 27 و28.

وكان أشبال المدرب صالح بوشكريو منهزمين عند نهاية الشوط الأول بنتيجة 9-14، قبل أن يعودوا في الشوط الثاني ويقلبوا الطاولة مسجلين نتيجة 18-8، وينهوا المباراة بفارق 5 أهداف 32-27.

وحقق السباعي الجزائري الفوز خلال المنافسة الشبانية بعد المسجل أمام غينيا بنتيجة 28 – 22.

ولم تتمكن التشكيلة الوطنية من التأهل للدور الرئيسي للمنافسة بعد تسجيلها لثلاث هزائم ضمن المجموعة الثالثة أمام إسبانيا بنتيجة 19-49، وأمام صربيا بنتيجة22-32، وكرواتيا بنتيجة 29 – 35.

وفي منافسة كأس الرئيس، انهزم المنتخب الوطني أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 28-26، وأمام كوريا الجنوبية بنتيجة 28-32.

